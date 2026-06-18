Yakın Doğu İlkokulu’nda kepler geleceğe havalandı

Yakın Doğu İlkokulu, bir eğitim yılını daha mezuniyet coşkusuyla tamamladı. Beş yıl boyunca aynı sıraları paylaşan, birlikte öğrenip büyüyen 137 öğrenci, düzenlenen törenle ilkokul yıllarına veda ederek ortaokul hayatına ilk adımlarını attı. Öğrencilerin mutluluğu ve ailelerin gururu, tören boyunca kampüsün dört bir yanına yansıdı.

Tören, öğrencilerin alana gerçekleştirdiği görkemli giriş ve kortej yürüyüşüyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Okul Müdürü Fatma Coşar ve mezun olan öğrenciler adına Helin Ezel Güher açılış konuşması yaptı. Konuşmalarda, öğrencilerin eğitim sürecinde gösterdikleri gelişim ve elde ettikleri kazanımlar öne çıkarıldı.

Program kapsamında öğrenciler, tören öncesinde ve sonrasında düzenlenen müzik ve eğlence etkinlikleriyle keyifli anlar yaşadı. DJ performansı ile tempo yükselirken, gecenin en heyecanlı anı olan kep atma seremonisiyle öğrenciler mezuniyet sevincini coşkuyla kutladı. Tören, öğrencilerin bu özel günü aileleri ve öğretmenleriyle birlikte hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirmesiyle sona erdi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Keşfedilmeyi bekleyen yeni dünyanıza cesaretle bakın, sorgulayın, hayal kurun, kendinize inanın. Biz sizlere inanıyor, hepinizle gurur duyuyoruz!”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu İlkokulu’nun bir nesli daha geleceğe uğurlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Emekle, öğrenmeyle, dostluklarla ve güzel anılarla geçen yılların ardından yeni bir yolculuğun kapısını aralıyorsunuz” dedi. Yakın Doğu İlkokulu’nun, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün kalbinde yer aldığını ifade eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, öğrencilerin burada yalnızca akademik bilgi edinmediğini, aynı zamanda sanat, bilim, kültür ve sporla iç içe büyüdüğünü vurguladı. Prof. Dr. Günsel, “Merak etmeyi, araştırmayı ve düşüncelerinizi özgürce ifade etmeyi öğrendiniz. Bizim en büyük hedefimiz de tam olarak buydu” ifadelerini kullandı.

Eğitimi uzun soluklu bir yolculuk olarak gördüklerini belirten Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda öğrencilerin okul öncesinden üniversiteye kadar aynı kalite anlayışıyla eğitim alabilmelerini hedeflediklerini söyledi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bu anlayışla ortaöğretimde uygulanan Dr. Suat Günsel Bursu ve Tam Eğitim Bursu programlarının yükseköğretimi de kapsayacak şekilde genişletildiğini ifade etti. Öğretmenlere ve velilere teşekkür eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, mezun öğrencilere hitaben, “Karşınızda keşfedilmeyi bekleyen büyük bir dünya var. O dünyaya cesaretle bakın. Sorgulamaktan korkmayın. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Kendinize inanın. Biz sizlere inanıyor, hepinizle gurur duyuyoruz” dedi.

Fatma Coşar: “Bu veda bir son değil, yeni başlangıçların kapısını aralayan bir dönüm noktasıdır.”

Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Fatma Coşar, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerin yalnızca bir eğitim dönemini tamamlamadığını; öğrenerek büyüdükleri, dostluklar kurdukları ve hayallerini şekillendirdikleri önemli bir süreci geride bıraktıklarını vurguladı. Gerçek başarının sadece akademik sonuçlarla ölçülemeyeceğini belirten Coşar, iyi insan olmanın, doğru olanı yapmanın, çalışmaktan vazgeçmemenin ve kalpteki iyiliği korumanın en büyük başarı olduğunu ifade etti.

Velilere ve öğretmenlere öğrencilerin gelişimindeki emek ve katkıları için teşekkür eden Coşar, Yakın Doğu İlkokulu öğrencilerinin elde ettikleri başarılarla gurur duyduklarını söyledi. Öğrencilere seslenen Coşar, “Gelecek sizin ellerinizde. Gittiğiniz her yerde okulunuzun sevgisini ve değerlerini taşıyacaksınız. Bu veda bir son değil; yeni başlangıçların, yeni umutların ve yeni başarıların kapısını aralayan bir dönüm noktasıdır. Yolunuz açık, şansınız bol olsun” ifadelerini kullandı.

Helin Ezel Güher: “İlkokulda öğrendiğimiz değerlerle yeni yolculuğumuza güvenle adım atıyoruz!”

Mezun öğrenciler adına konuşan Helin Ezel Güher ise ilkokulu başarıyla tamamlamanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Okulda yalnızca akademik bilgiler değil; arkadaşlık, paylaşma, dürüstlük ve saygı gibi hayat boyu taşıyacakları değerleri de öğrendiklerini belirten Güher, sınıflarda ve okul bahçesinde yaşadıkları anıların hafızalarında her zaman özel bir yer tutacağını ifade etti. Kendilerine sevgiyle rehberlik eden öğretmenlerine ve her zaman destek olan ailelerine teşekkür eden Güher, arkadaşlarıyla kurdukları dostlukların da hayatlarının en değerli kazanımlarından biri olduğunu vurguladı. Ortaokul dönemine adım atmaya hazır olduklarını söyleyen Güher, “Yeni bilgiler, yeni arkadaşlıklar ve yeni deneyimler bizi bekliyor. İlkokulda öğrendiğimiz değerlerle yeni okullarımızda da başarılı olacağımıza ve iyi bireyler olmaya devam edeceğimize söz veriyoruz” dedi.