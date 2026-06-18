Lefkoşa'da yarın iki sokakta asfaltlama çalışması yapılacak
Lefkoşa Türk Belediyesi, yarın Kızılay Bölgesi’nde bulunan Tomruk Sokak ile Şehit Recep Tezel Sokak’ta kazı, mekanik altyapı ve asfalt serme çalışmaları gerçekleştirileceğini duyurdu.
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Lefkoşa Türk Belediyesi, yarın Kızılay Bölgesi’nde bulunan Tomruk Sokak ile Şehit Recep Tezel Sokak’ta kazı, mekanik altyapı ve asfalt serme çalışmaları gerçekleştirileceğini duyurdu.
Açıklamada, çalışmalar süresince ilgili sokakların trafik akışına kapalı olacağı belirtilerek, sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.
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