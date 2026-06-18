“15 bin TL’ye sahte ikametgâh belgesi temin ettiler, tedavüle sürdüler”

Lefkoşa’daki sahte ikametgâh soruşturmasında tutuklanan anne-oğul G.A. ile E.K.’nin, muhtarlar aracılığıyla 15 bin TL karşılığında sahte ikametgâh belgesi ve kira sözleşmesi temin ederek bunları resmi işlemlerde kullandıkları ortaya çıktı.

Polis, Aralık 2025’te başlayan ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklanıp teminata bağlandığı soruşturma kapsamında, sahte evrakların Vergi Dairesi’nde onaylatıldıktan sonra Muhaceret Şubesi’nde tedavüle sürüldüğünü açıkladı. Mahkeme, zanlıların 30’ar bin TL nakit teminat yatırmasına, 900’er bin TL’lik kefalet senedi imzalatılmasına, yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve haftada bir gün ispata tabi tutulmalarına karar vererek tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

“15 bin TL karşılığında sahte ikametgah ve kira sözleşmesi”

Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrakı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Teminini” suçlarından tutuklanan G.A. ile oğlu E.K. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Koray Sözer olayla ilgili bulguları aktardı.

Sözer, Aralık 2025’te başlatılan soruşturma kapsamında 36 kişinin tutuklanıp, teminata bağlandığını mahkemeye hatırlattı. Polis, mahkeme huzurundaki zanlıların da bu mesela kapsamında tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada zanlı E.K.’nin G.A.’nın aracılığıyla Yenicami Mahallesi Muhtarı S.Ö. ve A.Y.A.’ya 15 bin TL vererek, sahte ikametgâh ve kira sözleşmesi temin ettiğini belirtti.

Polis, zanlıların sahte evrakları Lefkoşa Vergi Dairesi’ne onaylatıldıktan sonra sahte ikamet belgeleriyle Muhaceret Şubesi’nde tedavüle sürdüklerini kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, E.K.’nin aftan yararlandığını, G.A.’nın çalışma izinli olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 30’’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 900 ‘er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması koşulu ile zanlıların tutuksuz yargılanmasına emir verdi.