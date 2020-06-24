Mağusa Limanı’nda yüzlerce asker saatlerce bekledi
Mağusa Limanı’nda çok sayıda asker saatlerce güneş altında bekledi.
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Mağusa Limanı’nda çok sayıda asker saatlerce güneş altında bekledi.
Türkiye’den gelen askerlerin, pandemi döneminde uygulanacak protokolün belirsizliği ve karantina süreci nedeniyle uzun süre limanda orta kaldığı öğrenildi.
Mağusa Limanı’na gelen askerlere “güvenlik birimleri tarafından belirlenen” karantina uygulanacağı bilgisi verildi.
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