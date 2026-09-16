Gönyeli’de yurt işletmecisine maket bıçağı sallayan zanlı tutuklandı

Gönyeli’de bir öğrenci yurdunda, yurt işletmecisine maket bıçağı sallayan ve attığı parke taşlarıyla park halindeki iki araca zarar veren M.O.M.M. (E-25) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, kirasını ödemediği gerekçesiyle kaldığı daireyi boşaltması yönünde uyarılan M.O.M.M., yurdun damında bulunduğu sırada maket bıçağını kadın işletmecinin üzerine doğru salladı, ardından parke taşlarını aşağıya attı.

Mağusa’da sarhoşluk ve rahatsızlık

Mağusa’da alkollü içki tesiri altında çevreye rahatsızlık veren ve nefes örneği vermeyi reddeden T.B. (E-48) ise suçüstü tutuklandı.

İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Kaçak yaşamla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde, yasal statüsü olmadan ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.