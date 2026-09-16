" 'Samimiyetsiz' sözünüzün dayanağını açıklayın"

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun öğrenci taşımacılığıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu’nun Kar-İş’i “samimiyetsizlikle” suçlamasını kabul etmediklerini belirten Topaloğlu, “Öğrenci taşımacılığında çözüm bekleyen sorunlara ilişkin somut kararları ve uygulama takvimini açıklamak yerine, taşımacıları hedef alan bu yaklaşımı reddediyoruz” dedi.

Topaloğlu, “Toplu taşımacıların karnı mesnetsiz siyasi söylemlere toktur” diyerek, “Biz sizi sorunları birlikte çözeceğimiz bir paydaş olarak görürken, sizin bizi ‘samimiyetsiz’ diye nitelendirmeniz, paydaşlık ve uzlaşı söyleminizdeki samimiyetsizliğin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

“Uzlaşı beklediğiniz insanları suçlayarak çözüm üretemezsiniz” diyen Topaloğlu, Çavuşoğlu’nun uzun süredir görüşmeler yürüttükleri yönündeki açıklamasına da yanıt verdi.

Topaloğlu, “Madem uzun süredir görüşüyordunuz, neden okulun açılacağı güne hâlâ çözülmemiş başlıklarla gelindi? Bu sürecin yönetimindeki kendi sorumluluğunuzu neden açıklamıyorsunuz?” diye sordu.

“Randevu vermek çözüm üretmiş olmak değildir”

Çavuşoğlu’nun pazartesi günü için randevu verdiğini belirtmesine de değinen Topaloğlu, “Pazartesiye randevu vermek, pazartesi başlayacak eğitim için çözüm üretmiş olmak değildir. Randevu verdiğinizi anlatıyorsunuz; sonuç aldığınızı ne zaman açıklayacaksınız?” ifadelerini kullandı.

Güvenli taşımacılık konusunda emniyet kemerleri, araç muayeneleri, sürücü belgeleri, kamera ve takip sistemlerinin gündeme getirildiğini belirten Topaloğlu, “O halde mevcut durumu, denetim sonuçlarını ve uygulama takvimini de açıklayın” dedi.

Topaloğlu, “Hangi koşul yürürlükte, hangisi öneri aşamasında, hangi adım hangi kurumun kararını bekliyor? Tespit edilmiş eksiklikler varsa bunlar için hangi işlem yapıldı?” sorularını yöneltti.

Kar-İş’in hangi talebinin güvenli taşımacılığa aykırı olduğunun açıklanmasını isteyen Topaloğlu, “Böyle bir talep olduğunu ileri sürüyorsanız, ilgili maddeyi ve belgesini kamuoyuna sunun. Genel ifadelerle bütün taşımacıları zan altında bırakmayın” ifadelerini kullandı.

“Çalışıyoruz bir sonuç değildir”

Topaloğlu, öğrenci taşımacılığı ücretlerine ilişkin de Çavuşoğlu’na sorular yöneltti.

Bakanın Maliye Bakanı ile görüştüğünü ve çözüm üretmek için çalıştığını söylediğini aktaran Topaloğlu, “Çalışmanın sonucu nedir? Teklifiniz nedir? Ne zaman uygulanacaktır?” diye sordu.

“‘Çalışıyoruz’ bir sonuç değildir. ‘Görüşüyoruz’ bir taahhüt değildir” diyen Topaloğlu, Bakanlıktan “kararını ve takvimini” kamuoyuna açıklamasını istedi.

Bazı konuların Ulaştırma Bakanlığı ve hükümetin iradesini gerektirdiği yönündeki açıklamalara da değinen Topaloğlu, “Bu iradenin oluşması için hangi girişimi yaptınız? Hangi konuda karar istediniz, hangi yanıtı aldınız? Kararların çıkması için nasıl bir takvim belirlediniz?” sorularını yöneltti.

Topaloğlu, “Bakanlıklar arasındaki koordinasyonun hesabını taşımacılardan soramazsınız. Kendi yetkinizdeki konuları sonuçlandırmak, diğer başlıklar için de hükümet içinde çözüm üretmek sizin siyasi sorumluluğunuzdur” dedi.

“Görüşmelerin tarihleri ve yazışmalar açıklansın”

Çavuşoğlu’nun 25 yıllık siyasi geçmişine vurgu yapmasını da eleştiren Topaloğlu, “Bu tecrübenin karşılığı, bugün yaşanan sorunun çözümünde görülmelidir. Geçmişte verdiğinizi söylediğiniz destek, bugünkü soruların cevabı olamaz” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu’nu yaptığı suçlamaların dayanaklarını açıklamaya davet eden Topaloğlu, Kar-İş’in hangi talepleri hangi tarihlerde ilettiğinin, Bakanlığın bunların hangilerini kabul edip hangilerini reddettiğinin açıklanmasını istedi.

Topaloğlu, “Hangi başlıkta yazılı çözüm sundunuz? Hangi talebimiz ‘dayatma’ olarak nitelendiriliyor? Uzlaşıyı bizim engellediğimizi gösteren somut belge nedir?” diye sordu.

“Görüşmelerin tarihleri, yazışmalar, teklifler ve varsa verilen taahhütler açıklansın” çağrısında bulunan Topaloğlu, “Kar-İş’in talepleri de Bakanlığın cevapları da kamuoyunun değerlendirmesine açılsın. Kendi taleplerimizin ve tutumumuzun da aynı açıklıkla sorgulanmasından çekinmiyoruz” dedi.

Topaloğlu, açıklamasının sonunda Çavuşoğlu’nun “samimiyetsiz” ifadesine ilişkin de net mesaj verdi:

“Sayın Bakan, bize ‘samimiyetsiz’ dediniz. Şimdi bu sözün dayanağını ortaya koyun. Belgeniz varsa açıklayın; bu ithamı destekleyecek somut bir dayanağınız yoksa sözünüzü geri alın.”

Çocukların eğitimi ve ailelerin yaşadığı belirsizliğin karşılıklı suçlamalarla çözülemeyeceğini belirten Topaloğlu, “Makamınızın gereği, sorunun taraflarını hedef göstermekle yetinmeyip çözümün sorumluluğunu üstlenmektir” dedi.

Topaloğlu, “Hangi talebin neden karşılanmadığını, hangi sorunun ne zaman çözüleceğini açıklayın. Suçlamanızın da makamınızın da gerektirdiği sorumluluğu taşıyın” ifadelerini kullanarak, “Kar-İş olarak kamuoyuna vereceğiniz somut cevabı bekliyoruz” dedi.