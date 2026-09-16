“Sorumluluk sendeydi, bugüne kadar neyin sorumluluğunu aldın?”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun öğretmen sendikalarının “devlet memuru olduklarını unuttukları” yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu’nun “Bir çocuğun parmağı kanasa sorumlusu benim” sözlerini hatırlatan Maviş, “Öncelikle kendisine hatırlatalım: Kamu çalışanı olmak, hükümetin veya Bakanın memuru olmak değildir. Sendikaların görevi de çocukların hakkını, öğretmenlerin emeğini ve kamusal eğitimi savunmaktır” dedi.

Maviş, Çavuşoğlu’na “Madem sorumlusu sensin, buyurun yanıt verin” diyerek eğitim alanındaki çeşitli sorunları ve olayları sıraladı.

Maviş, üniversitelerde sahte diplomaların dağıtılması ve bu kapsamda kişilerin mahkum edilmesine işaret ederek, “Denetim senin sorumluluğundaydı. Ne yaptın?” diye sordu.

AÖA’da bir pedagoji öğrencisinin taciz şikayetinde bulunduğunu belirten Maviş, “Öğrenciyi korumak yerine neden ‘kurgu’ dedin? Sorumluluk alıp ne yaptın?” ifadelerini kullandı.

Hala Sultan’da bir öğretmen hakkında öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla adli süreç başlatıldığını söyleyen Maviş, “Çocukları korumak için olaydan önce ne yaptın? Olaydan sonra ne sorumluluk aldın?” diye sordu.

Okullarda ve okul inşaatlarında çalışan kişiler hakkında çocuklara yönelik cinsel suç iddialarının ortaya çıktığını kaydeden Maviş, “Bu kişileri kim seçti, kim denetledi? Ne sorumluluk aldın?” ifadelerini kullandı.

Maviş, reşit olmayan çocukların dini kıyafeti üzerinden okulların “çatışma alanına” çevrildiğini savunarak, mahkemenin düzenlemeyi iptal ettiğini belirtti ve “Madem sorumlu sensin, siyasi sorumluluğu neden üstlenmedin?” sorusunu yöneltti.

“Kitaplara kimlerin müdahale ettiğini açıklamadınız”

Ders kitaplarının “kapalı kapılar ardında” değiştirildiğini ileri süren Maviş, “Kitaplara kimlerin, hangi bilimsel yetkiyle müdahale ettiğini neden açıklamadınız? Neden sorumluluk almadın?” dedi.

Kolej Giriş Sınavı’nda pedagojik açıdan kabul edilemez olduğunu savunduğu bir görsel üzerinden soru sorulduğunu belirten Maviş, “Soruyu kim hazırladı, kim denetledi, kime hesap sordunuz? Madem sorumlu sensin, ne yaptın?” ifadelerini kullandı.

Karşıyaka Merkez İlkokulu’nun “güçlendirme gerektirmiyor” denilmesine rağmen tavanının çöktüğünü savunan Maviş, “Bir çocuğun üzerine düşseydi hesabını kim verecekti? Sorumluluk alıp ne yaptın?” diye sordu.

“Öğrenci taşımacılığını kazalardan önce neden denetlemediniz?”

Öğrenci taşımacılığına ilişkin sorunlara da değinen Maviş, Dağyolu faciasının ardından Yenierenköy’de öğrenci otobüsünün devrilmesi ve İskele’de iki okul otobüsünün çarpışmasını hatırlattı.

Maviş, “Öğrenci taşımacılığını kazalardan önce neden denetlemediniz? Kazalardan sonra sorumluluk alıp da ne yaptın?” diye sordu.

Ders yılının ilk gününde öğrencilerin taşınamadığını da belirten Maviş, “Sözleşmeleri zamanında yapmak sizin göreviniz değil miydi? Sorumluluk alıp da ne yaptın?” ifadelerini kullandı.

Mormenekşe İlkokulu’nun açılış gününde açılamadığını belirten Maviş, “Gazetelerde sayfa sayfa ‘hazırız’ dediniz. Hazır olmadığınız ortaya çıkınca sorumluluk alıp da ne yaptın?” dedi.

“Geçici dediğiniz konteynerleri neden kalıcılaştırdınız?”

Okullardaki konteyner sınıflara da dikkat çeken Maviş, “2025’te 252 konteyner sınıf vardı, 2026’da yine 252. Lefke İstiklal İlkokulu üç yıldır konteynerlerde eğitim veriyor. Geçici dediğiniz konteynerleri neden kalıcılaştırdınız? Bitmeyen inşaatlar için ne sorumluluk aldın?” diye sordu.

Hazırlanan Öğretmenler Yasası’ndaki bazı hükümlerin Anayasa Mahkemesi’nden oy birliğiyle döndüğünü ileri süren Maviş, “Sorumluluk alıp neden istifa etmediniz?” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin hazırlık ödeneği davalarını kazandığını belirten Maviş, “Buna rağmen yüzlerce öğretmeni tek tek dava açmaya zorlayıp devleti faiz ve dava masrafına uğratmadınız mı? Sorumluluk mu aldın?” diye sordu.

Yasal grev hakkını kullanan öğretmenlerin maaşlarından kesinti yapıldığını ve mahkemede bu kesintinin haksız olduğuna karar verildiğini savunan Maviş, “Sorumluluk alıp da ne yaptın?” ifadelerini kullandı.

Maviş, açıklamasının sonunda sorumluluğun olayların ardından hastaneye giderek “geçmiş olsun” demek olmadığını belirterek şöyle devam etti:

“Sorumluluk; diploma sahteleştirilmeden üniversiteyi, çocuk zarar görmeden okul personelini, otobüs devrilmeden taşımacılığı, tavan çökmeden okul binasını ve ders yılı başlamadan okulları denetlemektir.

Bütün bunlar yaşanırken sorumluluk sendeydi Nazım Çavuşoğlu. Ne yaptın?”