“Cumhurbaşkanlığı Harmoni Koro ve Orkestrası” başvurular devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı’nın özel gereksinimli bireyler için hayata geçireceği “Cumhurbaşkanlığı Harmoni Koro ve Orkestası” seçmeleri için başvurular devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, önceki gün başlayan başvurular 8 Ekim Perşembe gününe kadar devam edecek.

“Cumhurbaşkanlığı Harmoni Koro ve Orkestrası”, Ezgi Bertiz şefliğinde, müziği yalnızca sanatsal bir ifade alanı olarak değil, özel gereksinimli bireylerin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyen kapsayıcı bir kültür sanat girişimi olarak ele alacak ve düzenli çalışmalarla ilerleyecek.

Açıklamada, orkestra için özel eğitim okullarına devam eden farklı yaş gruplarından adaylar başvuru yapmaya davet edildi.

Başvurular, https://cb.gov.ct.tr/tr/harmoni_koro_orkestra sayfasından doldurulacak başvuru formuyla 8 Ekim'e mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Özel Eğitim okullarına devam eden özel gereksinimli bireylerin veli onayı ile başvurabileceği orkestra için kontenjan 30 kişi olarak açıklandı.