Kimler yok?
Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan 300 sandığa göre oluşan milletvekilleri dağılımında, Meclis’ten 9 isim yer almıyor…
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Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan 300 sandığa göre oluşan milletvekilleri dağılımında, Meclis’ten 9 isim yer almıyor… UBP’den Kemal Dürüst, Tahsin Ertuğruloğlu, Hakan Dinçyürek, Ahmet Kaşif, CTP’den ise Birikim Özgür, Hüseyin Erçal, Mehmet Çağlar , Salih İzbul ve Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı da milletvekili listesinde yok…
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Etiketler : Seçim 2018, seçim
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