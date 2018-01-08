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Kimler yok?

Kimler yok?

Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan 300 sandığa göre oluşan milletvekilleri dağılımında, Meclis’ten 9 isim yer almıyor…

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Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan 300 sandığa göre oluşan milletvekilleri dağılımında, Meclis’ten 9 isim yer almıyor… UBP’den Kemal Dürüst, Tahsin Ertuğruloğlu, Hakan Dinçyürek, Ahmet Kaşif, CTP’den ise Birikim Özgür, Hüseyin Erçal, Mehmet Çağlar , Salih İzbul ve Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı da milletvekili listesinde yok…

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