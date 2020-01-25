İşte Seçim Takvimi
26 Nisan 2020'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili seçim takvimi açıklandı...
• 01.3.2020
• Seçimin başlangıç tarihi
• 17.3.2020
• Siyasal partilerce aday saptanmasının son günü
• 20.3.2020
• Adaylık için başvurma günü
• 20.3.2020
• Adayların Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici ilânı
• 22.3.2020
• Sandık seçmen listelerinin askıya alınmasının son günü (Sandık seçmen listeleri askıya alındığı günden itibaren 7 gün askıda kalır)
• 29.3.2020
• Adayların kesinleşmesi
• 29.3.2020
• Oy pusulalarının düzenlenmesi için adaylar arasında yapılacak ad şekmenin Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulması.
• 30.3.2020
• Kesinleşen adayların Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilânı
• 30.3.2020
• Yüksek Seçim Kurulu huzurunda oy pusulalarının düzenlenmesi ve duvar ilânları işin ad çekme
• 31.3.2020
• Seçim propagandasının başlangıç günü
• 5.4.2020
• Siyasal Partiler ile bağımsız adayların BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kuruluna dilekçe vermelerinin son günü
• 6.4.2020
• Sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının son günü (Düzeltmeler olmuşsa bu husus siyasal partilere bildirilir)
• 11.4.2020
• Seçimler ile ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü
• 23.4.2020
• Seçmen kartlarının dağıtılmasının son günü
• 25.4.2020
• Seçim propagandasının son günü
• 26.4.2020
• Oy verme günü