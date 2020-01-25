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İşte Seçim Takvimi

İşte Seçim Takvimi

26 Nisan 2020'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili seçim takvimi açıklandı...

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• 01.3.2020

• Seçimin başlangıç tarihi

 

• 17.3.2020

• Siyasal partilerce aday saptanmasının son günü

 

• 20.3.2020

• Adaylık için başvurma günü

 

• 20.3.2020

• Adayların Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici ilânı

 

• 22.3.2020

• Sandık seçmen listelerinin askıya alınmasının son günü (Sandık seçmen listeleri askıya alındığı günden itibaren 7 gün askıda kalır)

 

• 29.3.2020

• Adayların kesinleşmesi

 

• 29.3.2020

• Oy pusulalarının düzenlenmesi için adaylar arasında yapılacak ad şekmenin Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulması.

 

• 30.3.2020

• Kesinleşen adayların Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilânı

 

• 30.3.2020

• Yüksek Seçim Kurulu huzurunda oy pusulalarının düzenlenmesi ve duvar ilânları işin ad çekme

 

• 31.3.2020

• Seçim propagandasının başlangıç günü

 

• 5.4.2020

• Siyasal Partiler ile bağımsız adayların BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kuruluna dilekçe vermelerinin son günü

 

• 6.4.2020

• Sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının son günü (Düzeltmeler olmuşsa bu husus siyasal partilere bildirilir)

 

• 11.4.2020

• Seçimler ile ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü

 

• 23.4.2020

• Seçmen kartlarının dağıtılmasının son günü

 

• 25.4.2020

• Seçim propagandasının son günü

 

• 26.4.2020

• Oy verme günü

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