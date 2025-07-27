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Trafik kazasında olay yerinden ayrılan sürücü tespit edildi

Trafik kazasında olay yerinden ayrılan sürücü tespit edildi

Lefkoşa’da dün 01.00 sıralarında  Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda kazaya karışan isim ve adres vermeden olay yerinden ayrılan sürücü tespit edildi.

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Lefkoşa’da dün 01.00 sıralarında  Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda kazaya karışan isim ve adres vermeden olay yerinden ayrılan sürücü tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre , Uğur Özçalıcıoğlu yönetimindeki motosikletin çarptığı SP 287 plakalı  aracın sürücüsünün Onochie Sydney Ndianefo (E-38) olduğu tespit edildi.

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