Yasak var ama denetim yok!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağını 31 Temmuz’a kadar uzatmasına rağmen, Minareliköy’de bugün saat 14.00 sıralarında bir molehiya tarlasında çalışan emekçi YENİDÜZEN kamerasına yansıdı.

Üçüncü ülke vatandaşı olduğu gözlemlenen emekçinin, çalışma yasağıyla ilgili bilgi sahibi olmadığı öğrenildi.

Meteoroloji Dairesi’nin aşırı sıcaklara ilişkin uyarıları ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çerçevesinde alınan önlemler doğrultusunda, 28 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak şekilde açık alanda güneş altında çalışma yasağı getirilmişti.

Bakanlığın açıklamasında, “Meskun mahal dışında yapılacak olan Tarım ve İnşaat Sektörü işleri için işe başlama saatleri işverenler tarafından belirlenebilir” denilse de 40 dereceyi aşan hava sıcaklıklarında tarım emekçilerinin gün ortasında çalıştırılması, yasağın denetlenip denetlenmediği sorularını gündeme taşıdı.