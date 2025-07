Stewart: “Çözümün önündeki engel siyasi irade”

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart, Kıbrıs’ın kuzeyinde yapılacak seçimler ve diğer bazı faktörler sebebiyle “kritik bir dönem” olarak nitelendirdi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart’ın görevinden ayrılmasına iki hafta kala Birleşmiş Milletler'in “UN News” isimli resmi internet sayfasında Kıbrıs’taki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu yazdılar.

Habere göre Stewart, “Kuzey’de yaklaşan seçimler ve diğer dinamikler sebebiyle Kıbrıs’ta kritik bir anda bulunuyoruz.” şeklinde konuştu.

New York’ta gerçekleştirilen gayriresmi konferanstaki görüşmeleri “önemli bir adım” şeklinde nitelendiren Stewart, “bir sürecin olması ve momentumun devam etmesi hedefleniyordu ve bu başarıldı.” ifadelerini kullandı.

“Sorun siyasi irade”

Stewart, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm bulunmasına yönelik iyi niyet misyonunu konusunda ise sorunun “siyasi iradede” olduğunu söyledi.

“En büyük engelin toplumdaki hisler değil siyasi irade olduğunu” dile getiren Stewart; "her yıl milyonlarca insanın adanın bir tarafından diğerine, herhangi bir olay yaşanmadan geçtiğini ancak siyasi liderlikler arasındaki güvensizliğin, uzlaşı fikrine dahi olumsuz yaklaşılmasına sebep olacak düzeyde olduğunu, bu anlatımlara son verilmesinin hayati önem taşıdığını” söyledi.

Stewart, bu güvensizliğin kökeninin, yıllar boyunca karşı tarafı ortak olarak değil düşman olarak gösteren anlatımlar olduğunu öne sürerek “barışın inşası için sadece müzakere değil bu katı ifadelerin değişmesi ve anlayış oluşturulması gerektiğini” vurguladı.

Açıklamasında ara bölgeye de değinen Stewart; "ara bölgede her gün her türlü olayın gerçekleştiğini, bu olayların her birinin tırmanma tehlikesi içerdiğini, bu olayların engellenmesinin de görevleri olduğunu" ifade etti.

Bazılarının, 50 yıldır adada barış varken neden Barış Gücü’ne gerek olduğu sorusunu dile getirdiklerini vurgulayan Stewart, “barışın olmasının sebebinin, Barış Gücü'nün görevini yapması olduğu, Barış Gücü’nün olmaması durumunda ise, taraflar arasındaki derin güvensizliğin bir çatışmaya dönüşebileceği” iddiasında da bulundu.