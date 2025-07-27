Bursa 'da orman yangını

Bursa'da çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Bursa'daki yangının enerjisinin azaldığı açıklandı. Günün ağarmasıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda, dün akşam üzeri çıkan yangına müdahale devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına müdahale çalışmalarına vatandaşlardan da destek var.

Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tedbiren boşaltılmasının ardından alevlerin yaklaştığı İğdir Mahallesi de tahliye edildi.

480 hane, Bin 765 vatandaş tahliye edildi

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "480 hane, bin 765 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları, 1163 personel ve 496 araç ile aralıksız sürdürülmektedir." ifadeleri yer aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, yangınla ilgili son bilgileri paylaştı. Bozbey, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını, ancak ekiplerin tüm imkanlarıyla sahada teyakkuz halinde olduğunu söyledi.