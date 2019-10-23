Mustafa ERKAN

FODER, 2019 fotoğraf sezonunu açtı.

2019 Gürcistan 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması sergisi, ödül töreni ve Gürcistan Fotoğraf Derneği fotoğraf sunumu etkinliklerinin de yer aldığı gece, resepsiyonla güçlendirildi. FODER organizasyonu ile yeni fotoğraf sezonu açılışı Lefkoşa’da Surlariçi’nde bulunan dernek binasında gerçekleşti. Açılışa birçok dernek üyesi yanında Gürcistan, Kazakistan ve Kıbrıs’ın güneyinden fotoğraf severler katıldı. Geceye katılanlar, yarışmada ödül alan fotoğrafları görme imkanı da buldu. Açılışta, kokteyl ve konuşmaları ardından ödül dağıtımına geçildi. “3. International Photo Salon Georgian Drag 2019” fotoğraf yarışmasında ödül kazanan fotoğrafçılara ödülleri takdim edildi. Ardından Gürcistan Fotoğrafçılar Derneği’nin fotoğraf sunum ve söyleşileriyle gece son buldu.

