Özyiğit: Yiğit Bulut bir kez daha haddini aşmıştır

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, "Yiğit Bulut bir kez daha haddini aşmıştır" dedi.

Bulut'un “KKTC, Türkiye’nin deniz aşırı bir vilayetidir” ile “Rumlara da suyu biz veriyoruz, elektriği biz veriyoruz masraflarınızı Türkiye ödüyor sonuçta” söylemlerinin gerçekleri yansıtmadığı gibi, bilgi açısından da çok ciddi hatalar içerdiğine dikkat çeken Özyiğit, köhnemiş zihniyetin bir ürünü olan bu söylemlerin Kıbrıs Türk toplumuna hem hakaret hem de saygısızlık olduğunu vurguladı.



Özyiğit, Yiğit Bulut'un şahsının dikkate alınmayabileceğini, ancak tuttuğu makam açısından açıklamalarının da göz ardı edilemeyeceğini belirtti.



KKTC’de oluşturulan çarpık yapıdan, yağma, vurgun, talan düzeninin oluşmasından, kendi kendini yöneten bir yapıda olmamasından buradaki yetkililer kadar gelmiş geçmiş TC hükümetlerinin de payı olduğunu savunan Özyiğit, ekonomisi ile demokrasisi ile güçlü bir yapıya ulaşmak için çaba gösterilmesi gerekirken, tam tersine mevcut durum üzerinden vazife çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.



Özyiğit, iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federasyon temelinde bir çözüm için uğraş verilirken, dahası Türkiye'nin resmi tezinin de bu olduğu açıklanırken, vilayetten bahsedilmesinin yanlışlığına ve anlamsızlığına vurgu yaparak, "Yiğit Bulut'un açıklamaları kendi görüşünü mü yansıtmaktadır, yoksa bir politika değişikliğine mi gidilmektedir. Şunu net olarak bir kez daha vurgulamak isteriz ki, TDP olarak ilhak, Enosis ve taksime kesinlikle karşıyız" dedi.



Kuzey Kıbrıs'taki bazı bilindik kesimlerin tavır ve davranışlarının da bu tür açıklamalara çanak tuttuğunu savunan Özyiğit, bu tür açıklamaları yapanlar kadar, buna çanak tutan, karşı çıkmayan kişilerin de yapılan bu saygısızlığa ortak olduklarını iddia etti.

BKP, “Terbiye sınırını aştı, Kıbrıslı Türklere saygısızlık yaptı”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Yiğit Bulut’un KKTC’ye ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik açıklamalarında terbiye sınırını aştığını, Kıbrıslı Türklere saygısızlık yaptığını ifade etti.

Lafla peynir gemisi yürümeyeceğini belirten İzcan, “Halkların arasını açarak, Türkiye halkını sürüklemekte olduğunuz felakete Kıbrıs Türk toplumunu da alet etmenize müsaade etmeyeceğiz. Yiğit Bulut gibilerine yalan ve hakaretlerini aynen iade ediyoruz” dedi.

Yazılı açıklamasında Bulut’un “KKTC Türkiye’nin deniz aşırı bir vilayetidir”, “Rumlara suyu da elektriği de biz veriyoruz masraflarınızı Türkiye ödüyor’ açıklamalarına değinen İzcan, “Fetihçi anlayışla Kıbrıs’ın kuzeyine saldıran kesimlerin, bizler hakkında ne düşündüğü açık biçimde gözler önüne serilmiştir” ifadesini kullandı.

“Bizleri bekleyen yok olma tehlikesi karşısında Kıbrıs Türk toplumunun, kimlik ve varlığını korumak öncelikli görevimizdir” diyen İzcan, Türkiye halklarını kardeş halk olarak gören Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukuka göre var olan temel haklarından feragat etmeyeceğini vurguladı.

MDP: Ne Rum'a yama oluruz ne de Türkiye'ye vilayet

Milliyetçi Demokrasi Partisi, “TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un, TRT ekranlarında siyasi şov yapma adına tarih ve güncel ile ters düşen ve haddini aşan açıklamalarda bulunduğunu” belirtti.

MDP’den yapılan yazılı açıklamada,“Yiğit Bey tarihsel ve kültürel bağları zedeleyerek vilayet yakıştırması yapmış ve Kuzey Kıbrıs'taki masrafların Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılandığını söyleyecek kadar ayarsızlaşmıştır” denildi.

Kuzey Kıbrıs Müslüman Türk olduğu için dünyaca ambargoya maruz kaldığını ve 60'lı yıllardan beri gösterdiği direnişin bedelini ödediğini ifade eden MDP, “Tabi ki bu varoluş mücadelesinde de en büyük desteği verecek olan T.C. Devletidir. Hükümetler gelir gider devlet bakidir” dedi.

MDP açıklamasına şöyle devam etti;

“T.C. ve KKTC arasındaki bağ maddiyat ile ölçülmeyecek, değerlendirilmeyecek bir boyuttadır. Kendi hayatlarında maddiyatı ön planda tutan insanlardan bu ulvi değerleri anlamasını beklemiyoruz. Bizler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları Kıbrıslı Türkler olarak açık ve net ifade ediyoruz ki; Ne Rum'a yama oluruz ne de Türkiye'ye Vilayet !”

YDP, TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut’u kınadı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), KKTC’nin Türkiye’nin bir vilayeti olduğu iddiasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’u kınadı.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Sunalp Derviş Sencer, yaptığı yazılı açıklamada, “KKTC, Türkiye Cumhuriyeti’nden sonra en yaşlı Türk devletidir. Bu devletin 42 yıl sonra dahi Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik desteği ile ayakta durması, bu devleti yönetenlerin ayıbı olduğu kadar, bu çarpık ekonomik sistemin kurulmasına ve yaşatılmasına sebep olan Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinin de suçudur” iddiasında bulundu.

“Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri KKTC’deki bu sağlıksız ekonomik yapıyı sorgularken kendilerinin de sorumluluğunu itiraf etme gibi bir yükümlükleri vardır” diyen Sencer, YDP’nin KKTC’yi 3 yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik desteğine ihtiyaç kalmadan ayakta durabilecek bir ekonomik yapıya kavuşturma iddiası bulunduğunu belirtti.