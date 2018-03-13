Alsancak’ta cinayet

Alsancak’ta 53 yaşındaki Memduh Ulugün bıçaklanarak öldürüldü. Polis Basın Subaylığından edinilen bilgiye göre bugün saat 12:30 sıralarında, Alsancak'ta Zeytinlik Sokak üzerinde, Alsancak'ta sakin Memduh Ulugün iki kişi ile tartıştığı sırada, göğsüne aldığı bıçak darbesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı.

Ulugün, Alsancak Belediyesi'nde Su İşleri Amiri olarak görev yapıyordu.

Ulugün'ün ölümünün ardından belediye çalışanları ve bölge halkı olay yerinde toplandı. Ulugün’ün yakınları ile zanlı yakınları arasında tartışmalar yaşandı. Polis ve çevik kuvvet olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin ortamı sakinleştirmek için havaya iki el ateş açtığı öğrenildi.





Fenalaşan aile yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Ayrıntılar gelecek...

Fotoğraflar ve görüntü Ayşe Güler