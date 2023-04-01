“Zorla eve girdiler, 60 bin TL değerinde eşya çaldılar”

Lefkoşa'da, bir evden çaldıkları eşyaları satmak üzere internet araştırması yaptığı tespit edilen zanlılar M.E.G ve A.C. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Kuşak, mahkemede olayın detaylarını anlattı. Kuşak, zanlıların "Ev açma, Bina açma, Sirkat, Kasti Hasar" suçlarından yargılandığını belirtti.

“İki kez giriş yapıldı, toplamda 60 bin TL değerinde eşya çalındı”

Polis, zanlıların 23-24 Mart 2023 tarihleri arasında, Kenan Okan Sümer’e ait evin giriş kapısını sert bir cisim ile zorlayıp kilit kısmını kırdığını ardından ev içerisine girdiklerini anlattı. Polis; zanlıların, evin içinden toplam değerleri 40 bin TL olan 1 adet kahve makinesi, 1 adet çay makinesi, 1 adet tost makinesi, 1 adet su ısıtıcısı, 1 adet şaraplık, 1 adet fırın, 1 adet 75 ekran televizyon, 2 adet 43 ekran televizyon, 3 adet abajur ve 1 adet ayaklı lambader çaldıklarını ifade etti. Kuşak, olayın polisin bilgisine 24 Mart 2023 tarihinde getirildiğini, olay yerinde olay yeri inceleme ve foto parmak izleri uzman tarafından yapılan incelemede meseleyi meydana çıkarmaya yarayacak herhangi bir ize rastlanmadığını belirtti.

Polis, 24-27 Mart 2023 tarihleri arasında, Kenan Okan Sümer'in ikamet edilmeyen binanın tuvalet penceresini sert bir cisim ile zorlayıp kilit kısmını kırarak içeriye giriş yapan fail meçhul şahısların, bina içerisinde muhafaza edilen toplam değerleri 20 bin TL olan 1 adet ocak, 1 adet fırın, bir adet davlumbaz ve 1 adet mikrodalgayı çaldıklarını anlattı.

Polis, olayın polisin bilgisine 27 Mart 2023 tarihinde getirildiğini ve olay yerinde olay yeri inceleme ve foto parmak izleri uzmanı tarafından yapılan incelemede meseleyi meydana çıkarmaya yarayacak herhangi bir ize rastlanmadığını belirtti.

“Telefonda fiyat araştırması yapıldı”

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmalar neticesinde meselede bağlantısı olduğu tespit edilen A.C. (E-19) ve M.E.G’nin (E-23) derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada M.E.G’ye ait olan cep telefonu ile çalınan eşyaların resimlerinin ikinci el ev eşyaları alan bir şahsa Whatsapp üzerinden atılarak fiyat araştırılması yapıldığının tespit edildiğini anlattı. Polis, yapılan soruşturmada söz konusu telefonu M.E.G. ve A.C.’nin kullandığının tespit edilip, derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti. Polis, söz konusu telefon emare alınarak, içerisinde gerekli inceleme yapılabilmesi için PGM data incelemeye teslim edilerek gerekli incelemeler yapılıp, başka herhangi birine bu eşyaların fotoğrafının atılıp atılmadığı veya satılıp satılmadığı ile ilgili olarak detaylı bir inceleme yapılması gerektiğini söyledi.

3 gün tutukluluk

Polis, yine mesele ile ilgili olarak telefon dökümü yazılıp gerekli incelemenin yapılması gerektiğini anlattı. Polis, “Bu olgular ışığında meydana gelen gelişmeler neticesinde tahkikatın seyrinin değişebileceği ve söz konusu zanlıların meselede bağlantısı olabilecek şahıslara veya alınacak ifadelere ve aranmakta olan emarelere müdahale etme olasılığı kuvvetle muhtemeldir. Bu olgular ışığında zanlıların tahkikatın salimen yürütülebilmesi için poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep ederim” dedi.

Mahkemede söz alan zanlı 1 M.E.G. ve zanlı 2 A.C. suçla alakaları olmadığını ileri sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.