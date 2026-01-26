“Ziya Öztürkler sahte diploma vermem için bana baskı yaptı”

Serap ŞAHİN

UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal Juju’nun “sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılandığı dava bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde görüldü.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet huzurunda yapılan duruşmada Savcı Damla Güçlü ile sanık avukatı Doğa Zeki hazır bulundu. Mahkeme, PI duruşmasına devam edilmek üzere davayı 29 Ocak saat 11:00’e erteledi.

“Fatma Ünal’ı, Ziya Öztürkler aracılığıyla tanıdım”

İddia makamının dördüncü tanığı Kıbrs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde Genel Sekreter, Direktör ve üniversitenin hissedarı olarak görev yapan ayrıca sahte diploma davasından 15 yıl hüküm giyen Serdal Gündüz dinlendi.

Mahkemede ifade veren Gündüz, Fatma Ünal Juju’yu ilk kez Ziya Öztürkler aracılığıyla tanıdığını söyledi. Gündüz, Eylül 2021’de Ziya Öztürkler’in kendisini aradığını, Girne’de bir kafede buluştuklarını ve Öztürkler’in Fatma Ünal’ın UBP’de görev yaptığını ve kendisi için değerli bir kişi olduğunu söylediğini ifade etti.

“İddialar tamamen yalandır, hak edilmemiş diplomayla ilgili hiçbir muhabbetim olmadı”

“Tam burslu olarak kayıt yapmamızı istedi”

Gündüz, Ziya Öztürkler’in Fatma Ünal’ın üniversitede bulunan “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” yüksek lisans programına tam burslu olarak kaydının yapılmasını kendisinden talep ettiğini, kendisinin de kayıt işlemini yapacağını söylediğini aktardı. Aradan iki-üç gün geçtikten sonra Ziya Öztürkler’in Fatma Ünal’a ait Yakın Doğu Üniversitesi lisans diploması ile kimlik fotokopisini WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiğini, bu belgeleri enstitü sekreteri Ercan Sığırcı’ya ilettiğini ve ders seçimi yapılmasını istediğini belirtti.

Serdal Gündüz, kendisine gönderilen öğrenci belgesinde kayıt tarihinin Eylül 2021 olduğunu, burs durumunun ise “ücretli” göründüğünü söyleyerek, kayıt tarihinin bir dönem öncesi olan Şubat dönemine alınmasını ve burs durumunun tam burslu olarak düzeltilmesini talep ettiğini ifade etti.

Savcının “Kayıt tarihini neden geriye çektirdiniz?” sorusuna Gündüz, ders seçimlerinin kapanmış olması nedeniyle Şubat dönemine alınmasını istediğini, aksi hâlde ders seçimi yapılamayacağını söyledi.

Gündüz, 2021 yılı içerisinde öğrenci işlerine mail atarak Fatma Ünal’ın kalan derslerinin seçilmesi gerektiğini bildirdiğini, ders seçimleri yapıldıktan sonra gelen maili Ziya Öztürkler ve Fatma Ünal’a gönderdiğini, bu süreçlerden sonra kendileriyle herhangi bir görüşmesi olmadığını ifade etti.

“Öztürkler, rektör yardımcısı ve eşinin KKTC vatandaşlığının önünde olduğunu söyledi”

2022 yılında Fatma Ünal’ın kendisini arayarak diplomasının ne zaman basılacağını sorduğunu anlatan Gündüz, bu konularla kendisinin değil rektör yardımcısı Serdal Işıktaş’ın ilgilendiğini söylediğini belirtti. Birkaç gün sonra Ziya Öztürkler’in kendisini aradığını ve Fatma Ünal’ın kendisi için değerli ve UBP’de etkili bir kişi olduğunu söyleyerek mezuniyet işlemlerinin hızlandırılması için talimat verdiğini aktaran Gündüz, yine aynı şekilde diploma konularının kendi yetkisinde olmadığını ifade ettiğini söyledi. Gündüz, Ziya Öztürkler’in ayrıca Serdal Işıktaş ve eşinin vatandaşlık başvurusunun önünde olduğunu kendisine söylediğini mahkemeye aktardı.

“Diplomanın basılması için üzerimde baskı vardı”

Serdal Gündüz, Fatma Ünal’ın diplomasına acil ihtiyaç olduğunu söylemesi üzerine dönemin Öğrenci İşleri Daire Başkanı Gökçe Ünal’ı yanına çağırdığını ve diplomanın hızlı şekilde basılmasını talep ettiğini anlattı. Enstitü çalışanı Kübra Özat ile kayıt ve mezuniyet tarihleriyle ilgili yazışmalar yaptığını, Eylül 2022’de mezuniyetin mümkün olmadığının, Haziran 2022 mezuniyetinin yapılabileceğinin kendisine bildirildiğini söyledi.

Gündüz, Gökçe Ünal’a üzerinde baskı olduğunu ve diplomanın ivedi şekilde basılması gerektiğini söylediğini, Gökçe Ünal’ın birkaç kişinin daha mezun olacağını ve biraz beklenmesini talep ettiğini ancak kendisinin bekleyemeyeceklerini, kıramayacağı insanların olduğunu ve üzerindeki baskıyı dile getirdiğini ifade etti. Talimat üzerine diplomanın basıldığını ve bir gün sonra Eğitim Bakanlığı’na onaylatılacağının kendisine söylendiğini aktardı.

İki-üç gün sonra öğrenci işlerinde Fatma Ünal’a ait “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” diplomasını masa üzerinde gördüğünü söyleyen Gündüz, diplomanın aslının Ercan Sığırcı’ya teslim edilmesini istediğini, aynı gün Sığırcı’nın kendisini arayarak diplomanın aslını aldığını ve ilgili kişiye teslim edeceğini söylediğini anlattı. Diplomanın kime teslim edildiğini görmediğini ve sormadığını da ifade etti.

“2023 yılında Fatma Ünal tezi istedi”

Gündüz, 2023 yılında Fatma Ünal’ın kendisini arayarak yüksek lisans tezini talep ettiğini, tez çıktısının alınması için anlaşmalı firmaya mail attığını, tez kendisine ulaştıktan sonra şoförü Berke Özbek’e teslim edilmesini söylediğini ve tezin üniversitede part-time çalışan bir kişiye verildiğinin kendisine bildirildiğini aktardı.

“Fatma Ünal’ın eğitim almadan diplomasının basılması benden talep edildi”

Savcının “Fatma Ünal herhangi bir derse girdi mi, eğitim aldı mı?” sorusuna Serdal Gündüz şu yanıtı verdi:

“Fatma Ünal kayıt olduktan sonra herhangi bir derse veya seminere katıldığını ben görmedim. Fatma Ünal ile ilgili benden talep edilen, derslere katılmadan ve eğitim almadan diplomasının basılarak kendisine ulaştırılmasıydı.”

“Diploma meselelerinde bir kuruş menfaat elde etmedim”

Gündüz, ifadesinin sonunda şunları söyledi:

“Mahkemenin bilmesini istiyorum. Ben bu meselede ve diğer diploma meselelerinde hiçbir şekilde ne kendim için ne de ailem için bir kuruş menfaat elde etmedim. Bunun bilinmesini istiyorum. Bana bu kumpası kuran hiç kimseye de hakkımı helal etmiyorum.”

İfade sırasında Fatma Ünal Juju da ağlayarak, “Ben kimsenin kul hakkına girmedim.” ifadelerini kullandı.