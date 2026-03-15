“AİHM kararları konusunda ayrımcılık yapmayın”

Vicdani Ret İnisiyatifi aktivisti Murat Kanatlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının Kıbrıs'ın kuzeyindeki yöneticiler tarafından seçmeli biçimde uygulanmasını eleştirdi.

Kanatlı, Ada yarısındaki siyasi ve kurumsal aktörlerin uluslararası alanda AİHM kararlarının önemini vurguladığını hatırlatarak, özellikle Kıbrıs Rum tarafının Taşınmaz Mal Komisyonu’nu tanıması gerektiği yönünde çağrılar yapıldığını kaydetti.

Ancak aynı yaklaşımın vicdani ret konusunda verilen AİHM kararları için geçerli olmadığını belirten Kanatlı, AİHM’in kendi davasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9’uncu maddesi kapsamında hak ihlali tespit ettiğini anımsattı.

Kanatlı, söz konusu karara rağmen vicdani retçiler hakkında askeri mahkemelerde yargılamaların devam ettiğine dikkat çekti. Bu kapsamda Halil Karapaşaoğlu’nun askeri mahkemede yargılanarak mahkûm edildiğini, benzer şekilde Hasan Rahvancıoğlu hakkında da davanın sürdüğünü ifade etti.

Kanatlı, Rahvancıoğlu’nun davasının, sağlık gerekçesiyle 9 Nisan’a ertelendiğini açıkladı.

Kanatlı ayrıca konuyla ilgili geçmişte verilen iç hukuk kararlarına da işaret ederek, Anayasa Mahkemesi’nin 13/2011 sayılı ve dağıtım D.2/2013 numaralı kararının bulunduğunu hatırlattı. Buna rağmen gerekli yasal düzenlemenin yapılmadığını savunan Kanatlı, Meclis komitelerine sunulan taslakların da gündeme alınmadığını belirtti.

Öte yandan Kanatlı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile görüşmeler yaptıklarını, ancak süreçte somut bir değişiklik yaşanmadığını ifade etti.

Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri’nin ilgili Anayasa Mahkemesi kararına yazdığı azınlık görüşüne de dikkat çeken Kanatlı, uluslararası sözleşmeler ile iç hukuk hükümlerinin çatışması durumunda uygulanması gereken ilkelerin dikkate alınması gerektiğinin vurgulandığını belirtti.

Kanatlı açıklamasında, vicdani ret hakkına ilişkin yargılamaların sürmesini eleştirerek, “Evet, AİHM kararları tanınsın ama bari ona ayrımcılık yapmayın" dedi.