Mağusa’da fırtına ve yağışa belediye ekiplerinden anında müdahale

Mağusa’da hafta sonu boyunca etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde çeşitli olumsuzluklar yaşandı. Mağusa Kaymakamlığı koordinasyonunda Gazimağusa Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle meydana gelen sorunlar kısa sürede giderildi.

Şiddetli fırtına nedeniyle kent genelinde bazı altyapı ve çevre unsurlarında hasarlar oluştu. Bu kapsamda trafik ışıklarında meydana gelen arızaya ve 15 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan çember ile TIR Parkı’nda devrilen aydınlatma direklerine, Elektrik Kurumu ekipleri ile Gazimağusa Belediyesi Proje Birimi’ne bağlı Elektrik Bölümü personeli tarafından müdahale edilerek gerekli çalışmalar gerçekleştirildi.

Öte yandan kuvvetli rüzgâr nedeniyle bazı bölgelerde yollara devrilen ağaç dalları da belediye ekipleri tarafından temizlenerek yolların güvenli şekilde kullanıma açılması sağlandı.

Bugün etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Şehit İbrahim Kazım Caddesi, Bahriyeli Sokak, Karakol Bölgesi ile Çanakkale Bölgesi’nin bazı noktalarında su birikintileri oluştu. Gazimağusa Belediyesi Bayındırlık Birimi ekipleri, yağmur drenaj hatlarını açarak suyun tahliyesini sağladı ve bölgelerde oluşan birikintilere müdahale etti.

Öğle saatlerinden sonra fırtına ve yağış bölgede etkisini yitirdi. Gazimağusa Belediyesi ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürerek olası risklere karşı görev başında bulunmaya devam ediyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sürücülere de önemli bir uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Yoğun yağışlar sonrasında bazı bölgelerde yol yüzeyinde su dolan çukurlar oluşabilmektedir.

Sürücülerimizin özellikle yağış sonrası yollarda dikkatli seyretmeleri, hızlarını düşürmeleri ve su birikintilerinin bulunduğu noktalarda kontrollü ilerlemeleri hem kendi güvenlikleri hem de araçlarında oluşabilecek hasarların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.”

Kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkilerinin tamamen giderilmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülecektir.