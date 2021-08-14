Zincirleme kaza, 3 yaralı

Lefkoşa-Mağusa anayolunda saat 20:00 sıralarında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Pirhan- Dörtyol arasında Mağusa istikametine doğru seyreden bir araç sürücüsü kullanımındaki araç ile aynı yöne giden 2 ayrı araca çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Mağusa'dan Lefkoşa yönüne seyreden başka bir araçla çarpışmasını sonucu meydana geldi.

Dört aracın karıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.