"Zihniyet bizi komşudan kabloyla borç elektrik almaya kadar getirdi"

Dipkarpaz’da gün içinde haber verilmeksizin yapılan elektrik kesintilerinden bezdiklerini ifade eden CTP Milletvekili adayı, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, “Komşudan kablo ile jeneratörden elektrik alıyoruz, UBP zihniyeti bizi komşudan borç elektrik almaya kadar getirdi” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Uzun süreli elektrik kesintilerinin vatandaşı bezdirdiğini anlatan Coşkun, ekonomik durumu iyi olan ve jeneratör çalıştıran kişilerin komşusuna kablo ile elektrik verdiğini anlattı.

Soğuk kış günlerinde uzun süre elektriksiz kalmanın özellikle çocuklu aileleri olumsuz etkilediğini anlatan Coşkun, “Ülkeyi ekonomik olarak batırdıkları yetmedi, bize bir de komşudan borç elektrik almayı siz öğrettiniz. Tek başına da iktidar diyorsunuz…” şeklinde konuştu.

“Harup ağacı dikeceğiz diyorlar, olan ağaları bile koruyamadılar”

Bazı siyasi partilerin seçim propagandası arasında yer alan ‘İskele bölgesine harup ağacı ekeceğiz’ söylemlerine de atıfta bulunan Coşkun, “Bu yıl harup ağaçlarının içinde fareler cirit atıyor, ağaçlar yok oluyor, bu ağaçları koruyamayan, ihaleye çıkıp fare ilacı alamayan bir hükümet, yeni ağaçlar dikmekten söz ediyor” eleştirilerinde bulundu.