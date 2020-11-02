Zeytin toplamak için dama çıktı, 3 metre yükseklikten düştü

Girne’de dün sabah zeytin toplamak için çıktığı garajın damında dengesini kaybedip düşen 46 yaşındaki Abidin Taşçı ağır yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre dün sabah saat 08.00 sıralarında Girne’de Zeytindalı Sokak üzerinde bulunan evin, çinkodan yapılmış garajın çatısına çıkan Abidin Taşçı, kendi ağırlığını taşıyamaması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Taşçı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.