Zeytin Festivali bugün sona eriyor

Girne Arkın Group Fest 23, kapsamında düzenlenen Zeytin Festivali bugünkü etkinliklerle sona erecek.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, festival kapsamında dün tenis turnuvaları, Kıbrıslı Türk Edebiyatçı ve Zeytinlik Köyü’nde doğan Ali Nesim Nesimoğlu'nun anısına şiir dinletisi düzenlendi; Gece ise Kıbrıslı sanatçı Sinan Güzen ve Grubu, HASDER'in halk dansları ekipleri ve Hikmet Kurtarıcıoğulları sahne aldı.

Girne Arkın Group Fest 23 ise 10 Ekim’de Amfi Tiyatro’da Edip Akbayram konseri ile son bulacak.

Festivalin son gün etkinlikleri şöyle:

Saat 15.30’da Çocuk ve Gençlik Etkinlikleri, 16.30’da Zeytinlik Köy Evi’nde Zeytinli ve Zeytinyağlılar Yemek Yarışması düzenlenecek ve yarışma 18.30’da ödül töreni ile bitecek. 18.00’da Dance Spot’un dans gösterisi yer alacak, 18.15’de Gıda Mühendisi Naile Soyel ’in Zeytin ve Zeytinyağının Sağlığımıza Faydaları isimli sunumu gerçekleşecek. 18.15’de Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması Altın Zeytin Mizah Ödül Töreni yapılacak. Filipino Community in North Cyprus Dans Gösterisi 19.15’de gerçekleşecek ve ardından 19.30’da tenis turnuvası ödül töreni yapılacak. Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu’nun halk dansları gösterisi 19.45’de başlayacakken, 20.00 itibariyle Sektör 53 konser verecek. Kyrenia Tango Argantino’nun saat 21.00’daki dans gösterisi ile final konserine hazırlanacaksınız. Festivalin final konseri ise saat 21.15’te Nafiz Dölek olacak.

Ses sanatçısı Edip Akbayram 10 Ekim’de saat 21.00’da Girne Amfi Tiyatro’da sahne alacak.