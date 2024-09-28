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Zeynep Bastık Girne’de konser verdi

Zeynep Bastık Girne’de konser verdi

“Girne Arkın Group Fest24”in konuğu olan Türk Pop müziği sanatçısı Zeynep Bastık dün akşam Girne Amfi Tiyatro’da konser verdi. Festival bu akşam da “Sıla-4 Dostlarını” ağırlayacak.

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“Girne Arkın Group Fest24”in konuğu olan Türk Pop müziği sanatçısı Zeynep Bastık dün akşam Girne Amfi Tiyatro’da konser verdi. Festival bu akşam da “Sıla-4 Dostlarını” ağırlayacak.

 Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, grubun üyeleri Ferahzad Gürsoy ve Erdinç Gündüz birçok müzisyenle grubun 60’ıncı yılını sahnede kutlayacak, grup üyeleri Raif Denktaş ve Aydın Kalfaoğlu’nu anacak.

 Sıla-4, bu akşamki konserle tüm çalışmalarını kendilerine “Sıla-4 Dostları” adını veren bir grup genç sanatçıya devredecek. Girne Amfi Tiyatro’daki konser saat 21.00’de başlayacak.

 

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