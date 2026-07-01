BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa ilişkin çabalarına destek belirtildi

Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunması yönünde diplomatik girişimler hız kazanırken, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Avrupa Birliği’nin üst düzey temsilcileri ortak bir açıklamayla, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununa ilişkin çabalarına destek belirtti.

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Marta Kos ve Avrupa Birliği İçişleri ve Göçten Sorumlu Komisyon Üyesi Magnus Brunner ile dün Ankara’da bir araya geldi.

Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı toplantı sonrasında TC Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan yazılı ortak açıklamada, Kıbrıs sorununa da değinildi.

Bölgesel istikrarın ve iyi komşuluk ilişkilerinin önemine dair mutabık kalan taraflar, açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununa ilişkin çabalarına destek belirtti.

Türkiye’nin AB adaylık statüsüne de işaret edilen ve Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik değerinin altı çizilen açıklamada, ekonomi ve ticaret alanında iş birliği, göç, güvenlik ve dış politika ile güvenlik politikası alanlarında işbirliğine dayalı karşılıklı yarar ilişkisini daha da geliştirecek adımlar atmaya yönelik ortak kararlılık teyit edildi.

AB yetkilileri görüşmede, genişleme bağlamında hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, temel hakların korunması ve yüksek demokratik standartların sağlanması ihtiyacını vurgularken, Gümrük Birliği'nin uygulanmasını iyileştirme çabalarına devam etme ve modernizasyonuna zemin hazırlama istekliliğini de yinelediler.

Ortak açıklamaya göre taraflar vize serbestisi konusunda mevcut durumu ele aldılar ve Türk vatandaşlarının vize başvuru ve işlem süreçlerine ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundular.

Taraflar, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma ve uluslararası hukuka dayalı adil ve kalıcı bir barışı destekleme konusunda ortak bir taahhütte bulunduğunu kabul ederken, NATO ile tamamlayıcı nitelikte güvenlik ve savunma konularında diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesinin öneminin de altını çizdiler.