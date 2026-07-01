Özne 7. Sayı okuryazar buluşması gerçekleştiriliyor

Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 19.30'da Bağımsızlık Yolu Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtilerek, tüm okurlar ve konuya ilgi duyanlar buluşmaya davet edildi.

Emperyalizm çok yönlü ele alınıyor

Açıklamada, derginin yeni sayısında küresel siyasetin, ekonominin, savaşların, uluslararası ilişkilerin, uluslararası kurumların ve jeopolitiğin yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğine dikkat çekildi. Bu değişim sürecinin doğru anlaşılabilmesi için emperyalizmin kapsamlı biçimde analiz edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Bu kapsamda Özne'nin 7. sayısında emperyalizm olgusu, tarihsel gelişimi, günümüzdeki görünümü ve geleceğe ilişkin farklı olasılıklarıyla çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınıyor.

Okurlara davet

Bağımsızlık Yolu, Özne'nin 7. sayısı dolayısıyla düzenlenecek okur-yazar buluşmasının, dosya konusunun farklı yönleriyle tartışılacağı, görüş alışverişinin yapılacağı ve yeni fikirlerin paylaşılacağı bir buluşma olacağını belirterek, tüm okurları etkinliğe katılmaya çağırdı.