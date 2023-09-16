Zeki Erkut’un yeni romanı “Mumyacı” okuyucusu ile buluştu

Yazar Zeki Erkut’un, Işık Kitabevi Yayınları tarafından yayımlanan yeni romanı "Mumyacı" okuyucusu ile buluştu.

2021-2022 Ali Nesim Edebiyat (Roman) Ödüllü yazarın “Mumyacı” adlı romanı Işık Kitabevi Yayınları’nın 130’ncu kitabı olarak raflarda yerini aldı.

Mumyacı, Zeki Erkut’un beşinci romanı. Yazarın bundan önce Khora Yayınları arasında yayımlanan “Jans Mans Sokağı Çocukları”, “Kral”, “Serçe” ve “Artık Sır Yok” adlı romanları bulunuyor.

Işık Kitabevi'nden verilen bilgiye göre yazar, bu son romanında, hayatın talihsizliklerinin yetimhanede buluşturduğu altı çocuğun hayatlarını anlatırken okuyucuyu soluksuz bir yolculuğa çıkarıyor. Roman, siyasetin, rüşvetin, çıkar ilişkilerinin ve yolsuzluğunun ürünü olan karanlık güçlerin bu talihsiz çocuklarla yolunun kesişmesine yeni bir pencere açıyor.

Romanın arka kapağındaki tanıtım yazısında şu ifadeler yer alıyor:

“Hayatın talihsizlikleri altısını da yetimhanede buluşturdu. Onlar hayata hep bir tarafı eksik olarak başlayan çocuklardı. Kanatsız kuşlar, repliksiz figüranlar ya da rüzgârda savrulan köksüz ağaçlardı onlar. Hayatın çok acı ve ıstırap verici gerçekleriyle yüzleşirken bir yandan da yozlaşmış kurumlar ve acımasız caniler karşında bedel ödemek zorunda kalırlar.

Onlardan biri, Cemil, ambulans şoförü olarak kendini bir çeşit ‘kurtarıcı’ rolünde görmektedir. Onun için hayat kurtarmak, sadece yaralı veya hasta insanları hastaneye taşımakla sınırlı değildir. O, aynı zamanda mumyacıydı. Görevi basitti: Asfalta yapışmış hayvan leşlerini toplayıp mumyalamak suretiyle onları ölümsüz kılmak.

Bir gece yolu, şarampole yuvarlanmış bir arabada mahsur kalan genç bir kadınla kesişir. Kadın gerçekte beyin fonksiyonlarını yitirmiştir ama bir şekilde Cemil’in zihnine girer, kurtarılmak ister. Cemil, trajik bir sırla ilişkili olduğunu bilmediği bu kadını kurtarıp mumyalamayı hayatının merkezine koyar.”

Editörlüğünü Nazen Şansal’ın, kapak tasarımını ise ressam Nilgün Güney’in yaptığı “Mumyacı” adlı roman, Işık Kitabevi, Khora, Galeri Kültür ile Deniz Plaza şubelerinden temin edilebiliyor.