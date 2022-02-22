Zeki Erkut’un yeni romanı “Artık Sır Yok” çıktı

Zeki Erkut’un dördüncü romanı “Artık Sır Yok” adlı kitap Kıbrıs ve Türkiye’de eş zamanlı olarak çıktı. Khora Yayınları’nın 86. kitabı olarak raflardaki yerini alan eser, Türkiye’de de Kalkedon Yayınları tarafından okurlara sunuldu.

Roman, hafızasını kaybeden Hasan Nasır’ın kimliğini bulma yolunda yaşadıklarını anlatırken okuyucuyu da sürükleyici bir kurgunun içine çekiyor. 2011 yılında Libya İç Savaşı öncesinde aklanması için Kıbrıs’a gönderilen paranın akıbeti, bellek kaybıyla birlikte bir bilinmezlik denizinde kaybolmuştur. Hasan Nasır bu durumdan nasıl kurtulacaktır? Belki de düğümü çözecek olan doğduğu köy olan Çakistra’dır…

Paranın peşine düşenlerin kirli hesaplaşmalarına, yozlaşan siyasetle ortaya çıkan çıkar ilişkilerine, sakin ve doğal güzelliğiyle huzur veren Trodos’un Çakistra köyüne, aşkın ve dostluğun gücüne Hasan Nasır’ın bilinmezliklerle dolu yolculuğunda tanık olacaksınız.

“Artık Sır Yok” adlı kitap, Khora Kitabevi’nden ve tüm kitapçılardan temin edilebilir.