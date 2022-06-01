Zeki Erkut’un son romanı “Artık Sır Yok” yarın tanıtılacak

Zeki Erkut’un dördüncü romanı “Artık Sır Yok” adlı kitap, yarın saat 18.00’de Lefkoşa Zahra Sokağı’nda yer alan Zahra 11 isimli cafede tanıtılacak.

Khora Kitap Cafe’den yapılan açıklamaya göre, yazarla okuyucuyu bir araya getirecek etkinlikte, söyleşinin ardından dileyen okurlar kitaplarını imzalatma imkânı yakalayacak.

Kıbrıs ve Türkiye’de eş zamanlı olarak çıkan eser, Khora Yayınları’nın 86. kitabı olarak raflardaki yerini alırken, Türkiye’de de Kalkedon Yayınları tarafından okurlara sunuldu.

Roman, hafızasını kaybeden Hasan Nasır’ın kimliğini bulma yolunda yaşadıklarını sürükleyici bir kurguyla harmanlıyor.

“Artık Sır Yok” ve Zeki Erkut’un daha önce kaleme aldığı romanlarına ulaşmak isteyenler, etkinlik boyunca Zahra’dan alabileceği gibi Khora Kitabevi’nden de temin edebilecekler.