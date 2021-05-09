Zeki Erkut'un "Serçe" adlı romanı okurlara tanıtıldı

Zeki Erkut'un, Khora Yayınları'ndan çıkan üçüncü romanı "Serçe", Lorenza Cafe'de gerçekleştirilen bir etkinlikle okurlara tanıtıldı. Etkinlikte, yazarın "Kral" romanı ve ikinci baskısı yapılan "Jans Mans Sokağı Çocukları" kitabı da yeniden okurlarla buluştu.

Khora gönüllü editörlerinden Şifa Alçıcıoğlu ve Nazen Şansal'ın açılış konuşmalarıyla başlayan söyleşide Zeki Erkut, romanının içeriğinden ve üretim sürecinden bahsetti. Ayrıca okurlardan gelen yorumları da katılımcılarla paylaşarak okurlarına teşekkür etti.

Cam kemik hastalığından dolayı vücudu gelişmemiş, Kliru köyünden, “Serçe” lakaplı Takis'in, babasının zoruyla askere alınmasıyla başlayan hikaye, 74 savaşının patlak vermesiyle Beşparmak Dağları’nda bir kovalamacaya dönüşüyor. Dağlardaki kekik kokularının duyumsandığı romanda savaş, dostluk, düşmanlık ve en önemlisi de insanlık temaları ele alınıyor.

Fotoğraf sanatçısı ve edebiyat sever Yıltan Taşçı'nın da bir konuşma yaptığı ve Zeki Erkut'un lirik üslubunun ve betimlemelerinin önemine işaret ettiği etkinlik, okurların, kitaplarını imzalatmaları ile sona erdi.