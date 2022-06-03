Zeki Erkut’un “Artık Sır Yok” romanı tanıtım ve imza etkinliği yapıldı

Zeki Erkut’un dördüncü romanı “Artık Sır Yok” Zahra Cafe’de tanıtıldı.

Okurların yanı sıra sanatçı ve yazarların da ilgi gösterdiği etkinlikte, kitabın editörlüğünü üstlenen Khora kitap gönüllüsü Şifa Alçıcıoğlu açılış konuşmasını yaptı. Zeki Erkut’un farklı temalarda toplumcu gerçekçi romanlar ürettiğini vurgulayan Alçıcıoğlu, ülkemizde yayıncılık ve roman yazımı üzerine görüşlerini paylaştı.

Yazar Zeki Erkut, her bir romanında ele aldığı konuları okurları ile paylaştı ve öğrencilik yıllarında Türkiye’de yaşadığı ilginç örneklere değinerek ifade özgürlüğünün kısıtlanması haline bu tarz üretimlerin yapılamayacağını söyledi.

“Artık Sır Yok” adlı romanda mafya ilişkilerini kurgusal bir şekilde anlatan yazar, bir yandan yozlaşan siyasetle ortaya çıkan çıkar ilişkilerini, diğer yandan ise Kıbrıs’ın doğal güzelliklerini, aşk ve dostluk gibi temalarla da birleştirerek okura sunuyor.

“Serçe”, “Kral” ve “Jans Mans Sokağı Çocukları” romanlarına da değinen Erkut, kimi kitabında savaşı ve militarizmi eleştirdiğini, kimi romanında ganimet kültürünü ortaya koyduğunu ya da Lefkoşa’nın yakın tarihine farklı bir perspektiften baktığını söyleyerek, yasakçı ve sansürcü zihniyetin yayılması halinde kitapların toplatılacağı veya hiç basılamayacağı bir döneme işaret etti.

Katılımcıların da soru ve yorumları ile katkı koyduğu söyleşide, devletin çağdaş bir kültür-sanat politikasının olması; ifade özgürlüğü ve demokrasi için direnmek gerektiği ve “Artık Sır Yok” romanının kurgusal olmakla birlikte ülkenin güncel gerçekliğine denk düştüğü belirtildi.

Okurların kitaplarını imzalattığı etkinlik, Zahra Cafe’nin ev sahipliğinde gerçekleşen sohbetlerle tamamlandı.