Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Ev İçi Şiddet Yasası’nın yıllardır hayata geçirilmemesine tepki gösterdi. “Ev içi şiddete sıfır tolerans” ilkesinden taviz vermeyeceklerini vurgulayan Çeler, yasanın Cumhuriyet Meclisinden geçirilmesi için kararlılıkla mücadele edeceklerini belirtti. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca söylemlerle değil, somut adımlarla yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Çeler, “Kadınlarımızın güvenli ve şiddetten uzak bir yaşam sürmesi için gerekli adımları atacağız. Ev İçi Şiddet Yasası’nın hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında olacak” mesajını verdi.

“Kadınların adalete erişiminin önünü açtık”

2018 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptığı dönemde kadınların korunmasına yönelik önemli bir adım attıklarını hatırlatan Çeler, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile imzaladıkları adli yardım protokolü sayesinde şiddete maruz kalan kadınların adalete erişiminin önünü açtıklarını belirtti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın da on yıl önce yerel yönetim tarafından yürütülen ülkenin ilk kadın sığınma evini hayata geçirdiğini anımsatan Çeler, TDP’nin kadınların korunması konusunda yalnızca söylem üretmediğini, somut adımlar attığını vurguladı.

“Ev İçi Şiddet Yasası’nı Meclis’ten geçireceğiz”

TDP milletvekillerinin Ev İçi Şiddet Yasası önerisini Cumhuriyet Meclisi gündemine taşıdığını hatırlatan Çeler, aradan geçen yıllara rağmen düzenlemenin yasalaştırılmamasına tepki gösterdi.

“Ne yazık ki aradan geçen yıllara rağmen Ev İçi Şiddet Yasası hâlâ hayata geçirilmedi” diyen Çeler, yeni dönemde yasanın Meclisten geçirilmesi için kararlı bir mücadele ortaya koyacaklarını belirtti.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede siyasi iradenin önemine dikkat çeken Çeler, kadınların korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Şiddete sıfır tolerans ilkemizden taviz vermeyeceğiz”

Toplumcu Demokrasi Partisi olarak “Ev içi şiddete sıfır tolerans” ilkesini kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Çeler, kadınların yaşam hakkını ve güvenliğini koruyacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi için mücadele edeceklerini ifade etti.

Ev İçi Şiddet Yasası’nın yürürlüğe girmesinin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğinin eğitim müfredatına dahil edilmesini de savunduklarını kaydeden Çeler, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde eğitimden hukuka kadar bütüncül politikaların uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

Çeler, kadınların şiddetten uzak, özgür ve güvenli bir yaşam sürmesinin devletin güvence altına alması gereken temel bir insan hakkı olduğunu vurgulayarak, “Her kadının şiddetten uzak, özgür ve güvenli bir yaşam sürmesi temel bir insan hakkıdır” ifadelerini kullandı.