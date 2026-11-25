Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, seçimi kazanmaları halinde kuracakları hükümetin hesap veren bir hükümet olacağını belirterek, “Yeni yönetim anlayışına çok ihtiyacımız var. Kötü gidişatı durduracağız, kurumlarımızı güçlendirip, iyileştireceğiz.” dedi.

CTP, Ortak Gelecek Programı’nı açıkladı. Lefkoşa’da, Concorde Otel’de düzenlenen “Yeni Bir Dönem Başlıyor” sloganlı basın toplantısına, CTP Genel Başkanı İncirli’nin yanı sıra Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekili adayları katıldı.

İncirli, konuşmasına, “6 Aralık’ta seçimleri kazandığımızı görüyoruz. Halkın tepkileri de kamuoyu yoklamaları da bu yönde. Biz o yüzden 7 Aralık’ı konuşmak üzere toplandık” diyerek başladı.

Programı, yaşayan bir organizma olarak gördüğünü kaydeden İncirli, “Çünkü dinamik bir programdır bu… İçerisinde yeni şeyler girebilir, bazı şeyler zaman içerisinde değişebilir” dedi. İncirli, programda çok insanın, kurumun, sivil toplumun emeği olduğunu söyledi.

“Biz ayakları yere basan gerçekten yapılacak işlerle ilgileniyoruz”

Seçim sürecinde vaatlerin havalarda uçuştuğunu dile getiren İncirli, “Biz ayakları yere basan gerçekten yapılacak işlerle ilgileniyoruz.” dedi. Seçimi kazanmak için “her yol mübahtır” anlayışıyla insanlara yapılamayacak vaatleri ortaya koyan siyasi anlayışta olmadıklarını ifade eden İncirli, bunun Kıbrıs Türk halkının çıkarlarıyla örtüşmediğini kaydetti.

Ortak Gelecek Programı’nın vaatler listesi değil yönetime geldikleri takdirde hayata geçirecekleri program ve planlar olduğunu dile getiren İncirli, “Bizler tutulamayacak sözlerin kamuoyuyla paylaşılmasını doğru bulmuyoruz. Bu konuda çok hassas ve titiz davrandık” dedi.

Programın içerisinde 100 küsur politika olduğunu ifade eden İncirli, 10’dan fazla alanda ciddi dönüşüm planladıklarını ve üç tane stratejik eksenleri olduğunu belirtti.

“Yaşanılası bir yurt hedefiyle çalışmalarımızı yaptık” diyen İncirli, ülkede ciddi bir güven krizi olduğunu, insanların kurumlarına güvenmediğini söyleyerek, hukukun üstünlüğünün tartışmasız olacağı dürüst yönetimle çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Ekonomik yaşamda öngörülebilirliğin sağlanacağı, yenilikçi ve üretime dayalı bir ekonomik modelle ilerleyeceklerini ifade eden İncirli, “Üretim olmazsa istihdam da olmaz, istihdam olmazsa da ülkede insanların yaşayacağı zorluklar baş edilemez bir hale gelir. Üretimin, istihdamla birlikte desteklendiği, dış şoklara karşı dayanıklı olacak şekilde ekonomik programımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Üç stratejik ekseni, “yönetimde güven, ekonomide istikrar, herkes için kalkınma” olarak sıralayan İncirli, güçlü sosyal adalet vurgusu yaparak, “Yeni dönemde insan onuruna yaraşır, sosyal devlet anlayışının esas alınacağı bir yönetimle ilerleyeceğiz” dedi.

“Elektriğe ne yatırım yapıldıysa CTP döneminde yapıldı”

Enerjiyi ayrı bir yere koyan İncirli, enerji arz güvenliğinin sağlanmadığını ve çok pahalıya mal edildiğini kaydederek, “Yatırımlarımızı ve bakımlarımızı gelir gelmez ilk günden itibaren gerçekleştireceğiz. Çünkü enerji konusu stratejik bir konudur.” dedi.

“Elektriğe ne yatırım yapıldıysa CTP döneminde yapıldı. Yine bir CTP dönemi başlayacak” diye konuşan İncirli, “Bu kırmızı bir alarmdır. Gelir gelmez kirli ve pahalı üretimden ülkeyi kurtarmamız gerekiyor” vurgusu yaptı. İncirli, hükümete gelmeleri durumunda sağlıkta, eğitimde ve sosyal bakımda devrim niteliğinde hizmetleri olacağını da kaydetti.

Dürüst yönetim anlayışıyla, kararların istişare edilerek, alınacağını belirten İncirli, “Alacağımız kararlarda toplumun tüm kesimleriyle istişare içinde olacağız. Kararlar, kapalı kapılar ardında değil şeffaf, katılımcı bir şekilde verilecek. Bu yeni yönetim anlayışının ülkeye çok şey kazandıracağına inanıyoruz” dedi.

“Kıbrıslı Türklerin bir fanusun içerisinde nefessiz kalmasına bir son verilmesi gerek”

Avrupa Birliği ve Kıbrıslı Türklerin dünyayla bütünleşmesi konusunu çok önemli gördüklerini ifade eden İncirli, karma evlilikten doğan çocukların yurttaşlık haklarının savunulması, gençlerin uluslararası spor müsabakalarına katılmasıyla ilgili çok zorlayıcı bir yerde duracaklarını söyledi.

İncirli, “Kıbrıslı Türklerin bir fanusun içerisinde nefessiz kalmasına bir son verilmesi gerekir. Çözüm ve barış için çalışırken, aynı zamanda kurumları da hazırlamak mecburiyetindeyiz. AB’ye uyum yasaları ve kurumların AB’ye hazırlanması yönünde ciddi bir çabamız olacak” dedi.

“Ülkede güvenlik krizi vardır” diyen İncirli, başta nüfus sayımı olmak üzere, muhaceret filtreleri ve takiple birlikte kurulacak sistemle kaçak yaşamın önüne geçilmesi yönünde ciddi adımlar atacaklarını kaydetti. İncirli, bütün bunların takvimiyle ve bütçeleriyle birlikte hazırlandığını söyleyerek, hangi kurumların görev alacağının da belirlendiğini ifade etti.

“Devlet kurumlarıyla var olabilir. Bizim hedefimiz kurumların kapsayıcı olmasıdır”

Devletin yeniden yurttaşına devlet gibi davranması konusunu çok önemli gördüklerini kaydeden İncirli, şu andaki yapının buna çok uzak olduğunu söyledi. İncirli, “Devlet kurumlarıyla var olabilir. Bizim hedefimiz kurumların kapsayıcı olmasıdır. Ülkeler ancak hukukun üstünlüğünün, fırsat eşitliğinin ve geniş tabanlı katılımın olması gelişebilir ve ilerleyebilir” dedi.

Son beş yılda devletin bütün kurumlarının sömürücü kurumlar halini aldığını söyleyen İncirli, “Gücü ve kaynakları dar bir kesimde topladılar. Günün sonunda kurumlar insanlara hizmet etmek yerine sömürücü bir hale geldi” diye konuştu.

Kuralların sürekli kılınması gerektiğini vurgulayan İncirli, yolsuzlukla mücadele kapsamında bağımsız bir Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi kurulacağını, başkanını Meclis’in seçeceğini ve sadece yedi yıllığına görev yapabileceğini kaydetti.

“Ülkenin kaynakları halkın faydasına olacak şekilde kullanılacak”

“İhaleler şeffaf olacak” diyen İncirli, ülkenin kaynaklarını verimli, halkın faydasına olacak şekilde kullanacaklarını vurguladı. Hesap verebilirliğin çok önemli bir konu olduğunu da kaydeden İncirli, “Biz sorulan her soruya cevap vereceğiz. Hatta soru sorulmadan önce alınan kararların, yapılan harcamaların her bir kuruşun şeffaf bir takip edilmesini sağlayacağız” dedi. Kamuda verimlilik olmadığını söyleyen İncirli, “Kamuya bir çeki düzen vermemiz, siyasi baskıdan arındırmamız gerekir” diye konuştu.

Her alanda dijitalleşmenin çok önemli bir yeri olduğunu kaydeden İncirli, daha az bürokrasi, işlemlerin sadeleştirilmesi gerekliliği üzerinde durdu, “İnsanlar hizmet alırken, kapı kapı dolaşmak zorunda kalmayacak” dedi. Ekonominin el yordamıyla yönetilemeyeceğini kaydeden İncirli, bütünlüklü yaklaşım ve planlı ekonomi vurgusu yaptı. İncirli, “Vergi adaletini sağlamak, kayıt dışılıkla mücadele bizim elimizde olan meselelerdir” dedi.

“Temel tüketimde KDV sıfırlayacağız ve rafa kadar fiyatları takip edeceğiz”

Hayat pahalılığıyla mücadele konusunun da önemli olduğunu dile getiren İncirli, “Temel tüketimde KDV sıfırlayacağız ve rafa kadar fiyatları takip edeceğiz.” diye konuştu. İncirli, hükümete gelmeleri halinde KDV iadesi vereceklerini de ifade etti.

“Kuracağımız hükümet şatafattan uzak olacak” diyen İncirli, devletin kaynaklarını dikkatli kullanacaklarını ve yapılan harcamaların da denetlenebileceğini söyledi. İncirli, güvenilir ekonomik verilerin iş dünyasının önünde olacağını kaydetti.

Planlı bir tarıma geçilmesi gerektiğini söyleyen İncirli, kısa sürede güneyle rekabet edebilecek bir fiyata eti indirebileceklerinin hesabını yaptıklarını dile getirdi. Gıda güvenliğinin de hükümete gelmeleri halinde en öncelikli konularının başında geleceğini kaydeden İncirli, tarımsal üretimle-turizmi bağlayacak şekilde ilerleyeceklerini, sanayinin de üretime devam edebilmesi için maliyetlerin düşürülmesi üzerinde çalışacaklarını belirtti.

“Hak olanı lütuf gibi sunma dönemi bitecek”

“Hak olanı lütuf gibi sunma dönemi bitecek” diyen İncirli, sağlık ve eğitimde ise nitelikli dönüşüm yapılacağını söyledi. Tam gün eğitim uygulamasını kaldıracaklarını belirten İncirli, çalışma hayatında, emeği karşılığının güvence altında olacağını söyledi.

Bir yıl içerisinde nüfus sayımı yapılacağını bunun planlı yönetim ve kaçak yaşamla mücadele için çok önemli olduğunu vurgulayan İncirli, muhacerette, ülkeye girişte ön bildirim şartı koyacaklarını söyledi. İncirli, güncel asgari ücrete göre bursların düzenlenmesi ve düzenli ödenmesine de büyük bir hassasiyet göstereceklerini belirtti.

Askerlik konusuna da değinerek, 2025 yılında yasa önerisi verdiklerini dile getiren İncirli, “Bunu komitede görüşmeyi bile kabul etmediler” dedi.

İncirli, 2024 yılında alternatif sivil hizmetin askerlik içine konulması, 2023 yılında ise Askeri Suç ve Cezalar Yasası’nda değişiklik yapmak istediklerini ancak yine reddedildiğini belirtti. Bedelli askerliğin, her gencin karşılayabileceği bir ücret olmasını daha önce tasarladıklarını söyleyen İncirli, “Bizim bu konuda alnımız açıktır” dedi.

Spor konusunda çok iyi çalıştıklarını söyleyen İncirli, sporu bakanlık seviyesine getireceklerini yineledi. İklim değişikliği olduğuna inanan bir parti olduklarını dile getiren İncirli, orman yangınları konusunda ciddi tedbir alacaklarını söyledi.

“Kıbrıs Türk siyasetinin olgun bir döneme geçmesi gerekiyor”

Referandum havasında bir seçim süreci olduğunu dile getiren İncirli, “Meydanlar ağzına kadar doluyor. İnsanlar bizi kucaklıyor. Kıbrıs Türk halkı kararını verdi. Sadece CTP’lilerin değil başka partilere oy veren insanların da oyunu alacak partimiz. Bu benim için de arkadaşlarım için de bir gururdur. Her bir oyun sorumluluğunu taşıyacağız.” dedi.

Kıbrıs Türk siyasetinin olgun bir döneme geçmesi gerektiğini ifade eden İncirli, bunu da yeni dönemde sağlayacaklarını belirtti.

İnsanların yaşananlardan memnun olmadığını anlatan İncirli, “Kıbrıs Türk halkı onuruyla yaşamak istiyor ve seçimleri önemli görüyor. Seçime katılımın da yüksek olacağını düşünüyorum” dedi.

Sorular… “Hedefimiz ölümlü kazaları aşağıya çekmek, yetki karmaşasını ortadan kaldıracağız”

CTP Genel Başkanı İncirli, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Başbakan Üstel’in dün gece parti genel başkanlarının katılımıyla düzenlenen “Söz Gençte” programına katılmamasının ardından İncirli’ye, seçime kadar Üstel’le karşılıklı tartışabileceği bir program olup, olmayacağı sorulması üzerine İncirli, “Gençlerin karşısında sorularını cevaplamayacak birinin beş yıldır ülkeyi yönetiyor olması felakettir” ifadesini kullandı.

Birlikte katılmaları planlanan programlar olduğunu söyleyen İncirli, Üstel’i bekleyeceğini ifade etti.

“Yollardaki kusurlarla ilgili bir yasal düzenleme planlıyor musunuz?” sorusunu da yanıtlayan İncirli, “Bizim hedefimiz ölümlü kazaları aşağı çekmek. Bunu yapmak için altyapı ve sinyalizasyon önemli. Yolların aydınlatılmasında yetki karmaşasını ortadan kaldıracağız.” dedi.

“Bedelli askerliğe ilişkin yasa önerimiz hazırdır”

Bedelli askerliğe ilişkin soruyu yanıtlayan İncirli, geçen yıl bu konuda yasa önerisi verdiklerini yineleyerek, “Bizim önerilerimiz hazırdır. Derhal bu çalışmayı yapacağız” dedi ancak bu konuların, Güvenlik Kuvvetleriyle de istişare edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

KKTC’nin kuruluş yıl dönümünü kutlamadığı yönündeki iddianın sorulması üzerine İncirli, 14 ve 15 Kasım’da düzenlenen etkinliklerde ve resmi geçit töreninde ana muhalefet lideri olarak yer aldığını söyledi.

Türkiye’den gelen siyasi parti temsilcilerine verilen yemeğe de katıldığını dile getiren İncirli, “Törenlerde bulunduğumu Ünal Bey unutuyor mu acaba? Ben de bunu mu söyleyeyim? Ben bunu kendime yakıştırmıyorum” dedi. İncirli, bu tür konuların “iç siyasete malzeme yapılmasını” doğru bulmadığını kaydetti ve bu tutumu “olgun siyasetten uzak” olarak nitelendirdi.

Yerel bankaların son günlerde uluslararası para transferlerinde yaşadığı sıkıntılar ve Türkiye’deki bankaların KKTC’deki döviz bürolarına ait hesapları kapatmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan İncirli, konunun ciddiyetine dikkat çekti. Sorunun 12 Ekim itibarıyla başladığını kaydeden İncirli, parti olarak bu konuda girişimde bulunduklarını ve temaslarında konuyu Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine ilettiğini belirtti. İncirli, CTP Milletvekili Fikri Toros’un da konuyu İngiliz Yüksek Komiserliği ve Avrupa Birliği yetkililerine aktardığını söyledi.

“Adaletin tesis edilmesi için gerekeni yapacağız”

“Hükümete geldiğinizde hesap veren ilk kim olacak” sorusunu ise İncirli, “Dosyalarımız var. Arkadaşlar bu konuda epey çalıştılar ama isim vermeye gerek yok. Biz intikam için değil, adaletin tesis edilmesi için bu işleri yapacağız” sözleriyle yanıtladı.

Geçici öğretmenlik statüsüne ilişkin soruyu da yanıtlayan İncirli, geçici öğretmenler arasında öğretmenlik bölümü ya da eğitim fakültesi mezunu olmayan kişilerin de bulunduğunu kaydederek, önceliğin bu alanlardan mezun olanlara verilmesi gerektiğini belirtti.

Bu statüde uzun süredir öğretmenlik yapanların da bulunduğuna dikkat çeken İncirli, belli bir süre öğretmenlik yapanların kadroya geçmesi düşüncesinde olduklarını söyledi. İncirli, geçici öğretmenliğe son vermeyi hedeflediklerini de söyledi.

Haber: Afet İlban-Cemre Peral Yanıker (Tak)

Fotoğraf: Burçin Aybars (Yenidüzen)