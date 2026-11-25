Toplumsal Mücadele Platformu, Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezleri’nin (ŞÖDAM), bütün yerel yönetimlere yaygınlaştırılmasını, mevcut merkezlerin de uzman personel ve sürekli bütçeyle güçlendirilmesini talep etti.

Toplumsal Mücadele Platformu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınların kendi evlerinde, işyerlerinde ve sokakta şiddete uğradığını belirterek, KKTC İstatistik Kurumu’nun polis kayıtlarından derlediği verilere göre 2025 yılında kadına karşı bin 28 suçun kayda geçtiğini açıkladı.

Kurumun beş yıllık değerlendirmesinde, fiziksel şiddet vakalarının hem sayısının hem de kayıtlardaki payının arttığını gösterdiğini ifade eden Platform, polise ulaşamayan kadınların yaşadıklarına da değindi.

Mağusa bölgesinde yaşanan kadın cinayeti olaylarını dile getiren Platfom, kadınların kalacak yer veya ekonomik sorunlar sebebiyle şiddet gördüğü eve geri dönmek zorunda kaldığını kaydetti. Platform, bir kadının eve dönmesi, uzlaşması ya da şikayetini geri çekmesi durumunda, riskin yeniden değerlendirilmesi, kadının ve çocuklarının güvence altına alınması gerektiğini belirtti.

“Bir kadının ilk yardım çağrısı duyulmalıdır. O ilk anda ciddiye alınması, güvenli bir yere ulaşabilmesi ve çocuklarıyla birlikte korunacağını bilmesi hayatını kurtarabilir.” ifadelerine yer veren platform, şiddete maruz kalan ya da şiddet tehdidi altında olan kadınlara çağrı yaptı.

Platform, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin, “Alo 183 Şiddet İhbar Hattı’nın” haftanın yedi günü, günün her saatinde aranabileceğini, şiddete tanık olanların da bu hatta ihbarda bulunabileceğini ve acil tehlike varsa “155 Polis İmdat’ın” aranması gerektiğini vurguladı.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasası’nın” tam anlamıyla işlerlik kazanmamasını eleştiren Platform, kadına karşı şiddetle mücadele konusunda atılabilecek adımlara da değinerek, "Her kadın ve her çocuk, şiddetten uzak ve güven içinde yaşama hakkına sahiptir. Bu hakkı güvence altına almak devletin sorumluluğudur. Devleti, bu hakkı güvence altına almak için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mağusa bölgesinde kadınların haklarını kazanması ve seslerini duyurması için yerel kadın derneklerinin girişimiyle kurulan Toplumsal Mücadele Platformu şu örgütlerden oluşuyor:

“Yeni Boğaziçi Kadınlar Derneği (YEKAD), Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER), Halkın Partisi (HP), Kıbrıs Türk Kamu Çalışanları Sendikası (KAMUSEN), Toplumcu Demokrasi Partisi-Toplumcu Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TDP-TOCEK), Baraka Kültür Merkezi, Kadın Eğitimi Kolektifi, Toplumsal Varoluş Derneği (TOVAD), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Bağımsızlık Yolu, Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmeler Sendikası (KTOEÖS), Kuir Kıbrıs Derneği, Mağusa Kültür Derneği (MKD), Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD), Cumhuriyetçi Türk partisi (CTP), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇSEN), Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipler Odası, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜSEN), Evrensel hasta Hakları Derneği.”