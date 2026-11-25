Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, Hisarköy ve Karşıyaka’da vatandaşlarla bir araya gelerek projelerini anlattı. Yaşlı bakımının ailelere ciddi ekonomik yük getirdiğine dikkat çeken Rahvancıoğlu, Alsancak’ın Milos bölgesindeki kullanılmayan belediye binasını gündüz yaşlı bakım merkezine dönüştürmeyi planladıklarını açıkladı.

Turan Rahvancıoğlu, CTP Girne milletvekilleri, milletvekili adayları ve LAÇ Belediye Meclisi üyesi adaylarıyla birlikte Hisarköy ve Karşıyaka’da projelerinin yer aldığı broşürleri dağıttı. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Rahvancıoğlu, Hisarköy Spor Derneği Lokali’nde ve Karşıyaka’da yaptığı konuşmalarda bölgeye yönelik projelerini anlattı.

“Projelerimizi halka danışarak hazırladık”

Dört yıldır kapı kapı gezdiklerini, projelerini ve fikirlerini vatandaşlara anlattıklarını belirten Rahvancıoğlu, projelerini halkın görüşlerini alarak hazırladıklarını söyledi. Rahvancıoğlu, bütçe, belediye personeli ve projelerine ilişkin açıklamalarının halkta karşılık bulduğunu ifade etti.

“Belediyenin mevcut imkânları yaşlı bakımında kullanılacak”

Yaşlı bakımında ailelerin karşı karşıya kaldığı ekonomik sorunlara değinen Rahvancıoğlu, bakıcı giderlerinin kimi zaman insanların maaşlarının neredeyse tamamını tükettiğine, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmalarına neden olduğuna dikkat çekti. Projelerini belediyenin mevcut imkânlarını dikkate alarak hazırladıklarını belirten Rahvancıoğlu, Alsancak’ın Milos bölgesinde bulunan ve kullanılmayan belediye binasını gündüz yaşlı bakım merkezine dönüştürmeyi planladıklarını söyledi. Belediyede istihdam edilen hemşire ve fizyoterapistlerin merkezde görev yapacağını belirten Rahvancıoğlu, yaşlıların belediyeye ait araçlarla merkeze taşınacağını, gündüz bakımlarının ardından ailelerine teslim edileceğini anlattı.