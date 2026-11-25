“89 araçlık yeni park yerimizi peyzaj çalışmasıyla birlikte tamamladık”
CTP Mağusa Belediye Başkanı ve adayı Dr. Süleyman Uluçay, “89 araçlık yeni park yerimizi peyzaj çalışmasıyla birlikte tamamladık” ifadelerini kullandı.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Belediye Başkanı ve adayı Dr. Süleyman Uluçay, Salamis Yolu üzerindeki otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla Akgöl Sokak’ta yapılan 89 araçlık yeni park yerinin peyzaj çalışmalarıyla birlikte tamamlandığını duyurdu.
“Düzenli otopark alanlarını artırmaya devam edeceğiz”
Uluçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Salamis Yolu’ndaki otopark ihtiyacını gidermek adına ana caddeye paralel konumdaki Akgöl Sokak’ta 89 araçlık yeni park yerimizi peyzaj çalışmasıyla birlikte tamamladık. Şehrimizdeki düzenli park alanlarını artırmaya devam edeceğiz.”
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