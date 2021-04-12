Zaroğlu: Temaslıyım, Meclis’e gitmeyeceğim

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, YDP kurultayında karantinadan kaçıp kurultaya gelen bir kişi nedeniyle temaslının temaslısı olduğunu belirtti, "Temaslı olduğum için evdeyim. Test sonucunu bekliyorum. Meclise gitmeyeceğim" dedi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekili Bertan Zaroğlu, Günaydın Haber Kıbrıs programında Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.

Zaroğlu, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Kurultayda temaslı kişiyi gördüm tepki gösterdim. Bana bugünün yarını var diye cevap verdi. Korona yüzünden ölümden döndüm. 12 gün kıpırdamadan yattım. Karantinadan kaçtı ve insanların arasında gezdi. Erhan beyin yanında, ne var yani diye konuştu. Divana şikayet ettim. Polis ve sağlık bakanlığı devreye girdi. Erhan bey de, temaslının temaslısı oluyor”.

Kaynak: haber kıbrıs