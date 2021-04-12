Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Büyükyılmaz: PM için sandıklar yarın açılacak
Saner: Yaptırım uygulanacak

Saner: Yaptırım uygulanacak

Maskesiz, mesafesiz, pandemi kurallarının hiçe sayıldığı YDP Kurultayı, Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı’nın merceği altına alındı.

A+A-

Maskesiz, mesafesiz, pandemi kurallarının hiçe sayıldığı YDP Kurultayı, Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı’nın merceği altına alındı.

Başbakan Saner, kurallarının hiçe sayılmasıyla ilgili de yaptırım uygulanacağını YENİDÜZEN’e açıkladı.

YDP kurultayında pandemi kurallarına uyulmamasına ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan Başbakan Ersan Saner, “Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı kurultay günü girişimde bulundu, gerekli uyarıları yaptı. Güvenlik kameralarının incelenmesi konusunda da Sağlık Bakanlığı’nın bir çalışması var.” dedi.

Saner, YDP kurultayında karantinadan kaçıp oy kullanmaya giden bir kişi yanında genel olarak kurultaydaki yığılma ve pandemi kurallarının hiçe sayılmasıyla ilgili de yaptırım uygulanacağını yineledi.

Saner: Yaptırım uygulanacak

Maskesiz, mesafesiz, pandemi kurallarının hiçe sayıldığı YDP Kurultayı, Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı’nın merceği altına alındı.

Başbakan Saner, kurallarının hiçe sayılmasıyla ilgili de yaptırım uygulanacağını YENİDÜZEN’e açıkladı.

YDP kurultayında pandemi kurallarına uyulmamasına ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan Başbakan Ersan Saner, “Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı kurultay günü girişimde bulundu, gerekli uyarıları yaptı. Güvenlik kameralarının incelenmesi konusunda da Sağlık Bakanlığı’nın bir çalışması var.” dedi.

Saner, YDP kurultayında karantinadan kaçıp oy kullanmaya giden bir kişi yanında genel olarak kurultaydaki yığılma ve pandemi kurallarının hiçe sayılmasıyla ilgili de yaptırım uygulanacağını yineledi.

Bu haber toplam 530 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
İlgili Haberler
“Madem benden korkuyorlar, yanıma neden geldiler?”“Madem benden korkuyorlar, yanıma neden geldiler?”Karantinadan kaçtı, oy kullandı, yaşananları YENİDÜZEN’e anlattı:“Endişe duydum ama salonda kimse yoktu”
Zaroğlu: Temaslıyım, Meclis’e gitmeyeceğimZaroğlu: Temaslıyım, Meclis’e gitmeyeceğim
KURULTAY ‘SALGIN’I TAKMADIKURULTAY ‘SALGIN’I TAKMADIYeniden Doğuş Partisi Kurultayı’nda karantina kuralını çiğneyen temaslı bir kişi oy kullandı, polis salonu boşalttı. Kurultayda “sokağa çıkma yasağı” dahil tüm pandemi kuralları çiğnendi.