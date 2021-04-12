Maskesiz, mesafesiz, pandemi kurallarının hiçe sayıldığı YDP Kurultayı, Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı’nın merceği altına alındı.

Başbakan Saner, kurallarının hiçe sayılmasıyla ilgili de yaptırım uygulanacağını YENİDÜZEN’e açıkladı.

YDP kurultayında pandemi kurallarına uyulmamasına ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan Başbakan Ersan Saner, “Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı kurultay günü girişimde bulundu, gerekli uyarıları yaptı. Güvenlik kameralarının incelenmesi konusunda da Sağlık Bakanlığı’nın bir çalışması var.” dedi.

Saner, YDP kurultayında karantinadan kaçıp oy kullanmaya giden bir kişi yanında genel olarak kurultaydaki yığılma ve pandemi kurallarının hiçe sayılmasıyla ilgili de yaptırım uygulanacağını yineledi.

Saner: Yaptırım uygulanacak

Maskesiz, mesafesiz, pandemi kurallarının hiçe sayıldığı YDP Kurultayı, Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı’nın merceği altına alındı.

Başbakan Saner, kurallarının hiçe sayılmasıyla ilgili de yaptırım uygulanacağını YENİDÜZEN’e açıkladı.

YDP kurultayında pandemi kurallarına uyulmamasına ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan Başbakan Ersan Saner, “Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı kurultay günü girişimde bulundu, gerekli uyarıları yaptı. Güvenlik kameralarının incelenmesi konusunda da Sağlık Bakanlığı’nın bir çalışması var.” dedi.

Saner, YDP kurultayında karantinadan kaçıp oy kullanmaya giden bir kişi yanında genel olarak kurultaydaki yığılma ve pandemi kurallarının hiçe sayılmasıyla ilgili de yaptırım uygulanacağını yineledi.