“Madem benden korkuyorlar, yanıma neden geldiler?”

Pozitif temaslısı olarak ev karantinasında olmasına rağmen, YDP Kurultayı’na giderek oy kullanan Aydoğan Yılmaz YENİDÜZEN’e konuştu, ilginç bir savunma yaparak, “Endişe duydum ama salonda kimse yoktu, kamera kayıtlarına baksınlar, oyumu kullandım, evime geldim” dedi.

“Bulaştırmam imkansız, yanımda kimse yoktu. Bertan Bey (Zaroğlu) yanıma geldi, neden oy kullandığımı sordu. Hoş geldin dedi. Madem benden bu kadar korkuyorlar, neden yanıma geldi?” diyen Yılmaz, “Kendimi korumayı biliyorum. Basında bu kadar yazmaya gerek yok. Çift aşılıyım” şeklinde konuştu.

Ayşe GÜLER

Pozitif temaslısı olarak ev karantinasında olmasına rağmen, YDP Kurultayı’na giderek oy kullanan Aydoğan Yılmaz YENİDÜZEN’e konuştu, ilginç bir savunma yaparak, “Endişe duydum ama salonda kimse yoktu, kamera kayıtlarına baksınlar, oyumu kullandım, evime geldim” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Cumartesi gecesi saat 22.30 gibi arandığını ifade eden Yılmaz, “ Çok gündeme geldi, basın sizden bahsediyor dediler. Karantina merkezine gitmemi istediler, ben de gittim” şeklinde konuştu.

Yılmaz, olayın duyulmasının ardından 10 Nisan gecesi, Değirmenlik’te karantina merkezi olarak kullanılan öğrenci yurduna alındığını söyledi.

5 Nisan’dan beri karantinada olduğunu, bu süre boyunca denetlenmediğini iddia eden Yılmaz, “Pozitif temaslısı olduğum bilgisi geldiğinden beri evdeyim. Beni evden alacaklarını söylediler, almadılar. Yer yokmuş, boşaldığında alacaklarını ifade etmişlerdi. 3-4 gün bekledim, kimse gelmedi” dedi.

Yılmaz, Sağlık Bakanlığı’ndan kimsenin gelmemesi üzerine 6’ıncı gün Mağusa Maraş Sağlık Merkezi’ne giderek test yaptırdığını, sonucun negatif çıkması üzerine de kurultaya gittiğini yineledi.

Yılmaz, yaşananları şöyle özetledi: “Mağusa Baykal bölgesinde her sabah evine gittiğim, ilaçlarını verdiğim arkadaşım hasta olduğunu, kendisini doktora götürmemi istedi. Ben de götürdüm. Tahlilleri yapıldı, doktor PCR istedi. PCR sonucu pozitif çıktı. Benim de test yaptırmamı istediler, yaptırdım. Negatif çıktım.

Sağlık Bakanlığı beni gelip evden alacağını söyledi, 3-4 gün bekledim kimse almadı. Denetlemeye de kimse gelmedi.

Ben de Cuma günü tekrar tahlile gittim, test sonucum yine negatif çıktı.

Cumartesi oldu. Kurultay vardı, partinin kurucusuyum. İlçe yönetiminde çalışıyorum.

17.30-18.00 gibi yola çıktım. Oyumu kullanmak istedim, “1 oy 1 oydur” dedim. Karantinada kalmam gerekiyor biliyorum. Endişe duydum ama kimse yoktu. Mesafe vardı. Saat 19.00 gibi salondaydım.

Aradaki mesafe 1.5 metre değil,3 metreydi.

Bulaştırmam imkansız, yanımda kimse yoktu. Bertan bey (Zaroğlu) yanıma geldi, neden oy kullandığımı sordu. Hoş geldin dedi. Madem benden bu kadar korkuyorlar, neden yanıma geldi?

Yaşananların ardından Cumartesi gecesi arandım, karantina merkezine gittim.

Kameraya baksınlar, yanımda kimse yoktu.

Ben de sağlıkçıyım. Mağusa Maraş Sağlık Merkezi’nde görevliyim. By-Pass ameliyatı oldum, 8 aydır işe gitmiyorum. Kendimi korumayı biliyorum. Basında bu kadar yazmaya gerek yok. Çift aşılıyım”.