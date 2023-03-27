Zanlının kullandığı ilaçlar için soruşturma yapılacak

Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Adem Kocabaş’ın ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan A.İ dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Trafik Şubesinde görevli Polis çavuşu Nadir Timuçin şahadetinde şunları söyledi:

“23.03.2023 tarihinde, saat 21.25 sıralarında, Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde A.İ (K-32), yönetimindeki KM 004 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada Merit Park Otel kavşağını geçtikten sonra dikkatsizce önünde seyreden araçları geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Erdem Hondurlu(E-24) yönetimindeki DZ 244 plakalı araç ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile DZ 244 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Süleyman Kocabaş (E-21), İbrahim Kaynarca (E-22) ve Adem Kocabaş (E-24) Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılmışlardır. Adem Kocabaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Kaza mahallinde birçok kamera tespit edilmiştir.

Alınması gereken ifadeler ve incelenecek birçok kamera görüntüsü mevcuttur. Ayrıca A.İ’den alkol testi için kan örneği alınmıştır. Ancak kan örneği sonucu henüz çıkmamıştır. Öte yandan zanlı kanser hastasıdır ve belirli ilaçlar kullanmaktadır. Zanlının kullandığı ilaçların trafiğe çıkmak ve sürüş yapmaya engel olup olmadığına, uyku yapıp yapmadığına dair ilaç ve eczacılık dairesinden soruşturma yapılacaktır.

Soruşturma çok yönlü devam ettiğinden zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep ederim.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.