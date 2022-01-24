“Zanlılardan biri çalışma izinli, kimisi öğrenci, kimisinin ise yasal statüsü yok”

Akıncılar’da kaçak yollardan güneye geçmeye çalıştıkları sırada tespit edilerek tutuklanan zanlılar yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlılardan F. B.’nin çalışma izinli olduğunu, üç zanlının yasal statüleri olmadığı ve iki zanlının ise öğrenci statüsünde olduğunu belirtti.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Bulak, olguları aktardı. Polis, 7 zanlının Ağır Bir Cürüm İşlemek Kastı İle Gizli İttifak, Polisi Darp ve Yasal Tutukluluktan Firar suçlarıyla yargılandıklarını belirtti. Polis, 20 Ocak tarihinde saat 21.30 raddelerinde Akıncılar - Lefkoşa’da polis ekibi tarafından yapılan kontrolde zanlı F. B.’nin (E-27) kullanımında bulunan araçta yapılan kontrolde aynı araçta yolcu olarak bulunan 6 zanlı ile Kıbrıs’ın güneyine geçmeleri konusunda ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini ve adı edilenlerin suçüstü gereği tutuklandıklarını belirtti.

Polis, zanlı 4’ün suçüstü gereği tutuklu bulunduğu sırada görevli polis memuru İbrahim Toz’u sağ kolundan ısırıp göğsünden elleri ile itmek sureti ile darp ettikten sonra yasal tutukluluktan firar ettiğini söyledi.

Zanlı F. B.’nin çalışma izinli olduğunu, üç zanlının yasal statüleri olmadığı ve iki zanlının ise öğrenci statüsünde olduğunu belirten Polis, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, üç zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, diğer zanlıların ise tutuksuz yargılanmasına emir verdi.