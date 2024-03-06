Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde bulunan Zahra Sokak'ta meydana gelen kavga olayı ile ilgili 3 zanlı daha polise teslim oldu. Zanlılar mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı.

Zanlılar 14 gündür aranıyordu

Polis memurları Cemal Pınardan ve Emin Günal mahkemeye olguları aktardı.

Günal, C.T. ile M.A.’nın mesele kapsamında daha önce tutuklanarak, teminata bağlanan zanlılar ve

aranan şahıslara birlikte kanunsuz topluluk oluşturarak, 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22.30 raddelerinde kavga etmeC.T.’nin İ.H.’nin başına vurarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.

Polis, M.A.’nın da O.H.’yi ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Her iki zanlı hakkında 23 Şubat 2024 tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını, ancak 14 gün süreyle kendilerine ulaşamadıklarını, cep telefonlarının kapalı olduğunu belirten polis, zanlıların dün teslim olduklarını söyledi.

Polis, zanlı M.A.’nın polisi darp ve kasti hasar suçundan askıda davası olduğunu da açıkladı. Her 2 zanlının da KKTC vatandaşı olduğunu belirten polis, teminat talep etti.

Zanlılar teminata bağlandı

Polis memuru Pınardan ise N.K.’nin kavga mahaline giderek, kanunsuz topluluk suçu işlediğini kaydetti. Polis, zanlının sabıkasız olduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı N.K. daha önce hiç aranmadığını, aranır aranmaz polise gittiğini söyledi. C.T. ise tutuklama emrinden haberi olduğunu ancak mahkemenin vereceği teminat parasını bulmak için zaman kazanmaya çalıştığını, bu yüzden geç teslim olduğunu söyledi.

Zanlı M.A. ise tutuklama emrinden haberi olmadığını ifade etti.

N.K.’nin 30 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı 2 kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada 4 gün polise ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.

Yargıç, M.A.’nın 60 bin TL nakit teminat yatırması, 4 kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalaması, C.T.’nin 30 bin TL nakit teminat yatırması ve 5 kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

Yargıç, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanması ve haftada dört gün polise ıspat-ı vücut yapmalarına da karar verdi.