Zanlılar teminata bağlandı

Hisseli arsanın tamamının kendisine ait olduğunu göstererek satmaya kalkışan F.Ç. ve suç ortağı M.S. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlıların “Evrak Sahteleme, Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Para Temini” suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, F.Ç.’nin 19 Temmuz tarihinde Değirmenlik bölgesinde bulunan hisseli 128 dönüm arsanın 46 dönümüne sahip olmasına rağmen, tümümün kendisine ait olduğuna dair satış sözleşmesi hazırladığını söyledi.

Polis, zanlının sahte satış sözleşmesiyle arsayı almak isteyen şahıs ile anlaşma yaptıklarını belirtti.

Polis memuru, zanlının 128 dönüm arsayı 28 bin Sterlin paraya sattığını, sattığı şahıstan ön ödeme olarak, 8 bin Sterlin aldığını açıkladı.

Polis, 27 Ağustos tarihinde, arsayı satın alan şahsın, arsanın hisseli olduğunu öğrenmesi üzerine şikayetçi olduğunu, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında 8 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde birçok kişiden ifade temin edildiğini belirtti. Polis memuru, yapılan araştırma sonucu suçla bağlantılı M.S.’nin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının suç ortağı M.S.’nin sahte evrak düzenlemesine yardımcı olduğunu söyledi. Polis, M.S.’nin ifadesinde F.Ç.’den 7 bin TL aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

F.Ç.’nin akli melekelerinin yerinde olmadığına dair iddialar üzerine bu yönde de soruşturma yapıldığını kaydeden polis, doktor raporunun çıktığını, F.Ç.’nin zekasıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 15’er bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için ikişer kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.