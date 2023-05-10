Zanlı, yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Lefkoşa’da Ortaköy’deki bir kreşte 5.5 aylık bir bebeğin rahatsızlandığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı B.N.E, 2 ayı aşmamak koşulu ile yargılanıncaya kadar cezaevine gönderildi.

Polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, mahkemede olayla ilgili olguları aktardı.

Polis, zanlının “İnsan Hayatına Zarar Veren İhmalde Bulunma”, “Başka Birinin Bakım ve İdaresini Üslenen Kişinin Sorumluluğunu İhmal Etmesi” ve “KKTC’de ikamet izinsiz bulunma” suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

26 Nisan’da Lefkoşa’da Ortaköy’de bulunan bir kreşte 5.5 aylık bir bebeğin rahatsızlandığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisini aldıktan sonra soruşturma başlatıldığını anlatan polis, bebeğe zanlı tarafından süt içirildikten sonra solunum arestinin gerçekleştiğini ve hastaneye kaldırılan bebeğin hayata döndürülüp, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını anlattı.

“Bebeğin hayati tehlikesi var”

Polis, yapılan soruşturmada zanlının 9 Mayıs 2019 ile 26 Nisan 2023 tarihleri arasında KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun ve söz konusu yerde işletmecinin üç aydır çalıştığını belirtmesine rağmen iki yıldır kaçak olarak çalıştığının tespit edildiğini ve bu yönde de araştırmanın devam ettiğini belirtti.

Bebeğin hayati tehlikesinin olduğunu ifade eden polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyledi.

Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını, bu nedenle de tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.