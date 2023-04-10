Ercan Havalanı’nda 9 Nisan’da meydana gelen “vahim zarar, kavga, rahatsızlık, uygunsuz tavır hareket” suçlarından tutuklanan zanlı C.G mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı teminatla serbest kaldı.

Polis memuru Ozan Kuşak, mahkemede bilgi verdi.

Ercan Havalimanı yolcu çıkış kapısı önünde kendisini trafikte uyardığı gerekçesiyle C.G ile A.P arasında kavga çıktığını söyleyen polis, kavga esnasında A.P’nin burun kemiğinin milimetrik kırılmasına sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğrattığını anlattı.

Polis, A.P’ye “kavga, rahatsızlık, uygunsuz tavır hareket, ciddi darp, ithale-i lisan” suçlarından dava okunduğunu belirtti.

Polis, C.G’nin ise “vahim zarar, kavga, rahatsızlık, uygunsuz tavır hareket” suçlarından dava okunduğunu anlattı, zanlının davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 2 kefilin 200 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.