Zanlı teminata bağlandı

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde, Yılmazköy civarında bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olmakla suçlanan Halil Gazi Güney, yeniden mahkemeye çıkarıldı. Kazada yaralanan Fikret Geylan’ın hayati tehlikesi sürerken, zanlı Halil Gazi Güney dün yine mahkemeye çıkarıldı ve teminata bağlandı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, 5 Eylül 2023 tarihinde saat 09.15 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun 11-12’nci kilometreleri arasında çift şeritli yolda, sol şerit içerisinde yönetimindeki araç ile seyrederken, Yılmazköy alt geçidine yaklaştığında gerisini kontrol etmeden dikkatsizce sağ şeride geçtiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının bu esnada sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru dikkatsizce seyreden Fikret Geylan yönetimindeki aracın önünü tıkaması sonucu aracın sol arka kısmına çarptığını açıkladı.

Polis memuru, çarpışmanın etkisi ile Geylan’ın yönetimindeki aracın sağ şerit içerisinde kontrolsüzce seyrederek orta refüj içerisinde durduğunu ifade etti.

Polis memuru, kaza sonucu Geylan’ın yönetimindeki aracın çarpışmanın etkisi ile sağ yan kısmı üzerine devrilerek kontrolsüz bir şekilde seyrederek yolun sol kısmında önü doğu istikametine bakar şekilde durduğunu açıkladı.

Polis memuru, kazada yaralanan Fatma Geylan ile Fikret Geylan’ın Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldığını ifade etti.

Polis memuru, Fikret Geylan’ın almış olduğu yaralardan dolayı genel yoğun bakım servisine, Fatma Geylan’ın ise Cerrahi Servisine sevk edilerek tedavi altına alındıklarını açıkladı.

Polis memuru, ağır yaralanan Fikret Geylan’ın tedavisinin sürdüğünü ancak sağlık durumunun henüz netleşmediğini, hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.

Kazanın ardından zanlının tutuklandığını ifade eden polis, gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, kazayı gören iki görgü tanığının tespit edildiğini, bu kişilerden de ifade temin edildiğini belirterek zanlının soruşturmaya etki etme olasılığı kalmadığından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının ileride görüşülecek davalarında hazır bulunabilmesi maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ayrıca KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 300 bin TL değerinde kefil kefaleti imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.