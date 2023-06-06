Zanlı mahkemeye çıkamadı, gıyabında tutukluluk emri verildi

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda dün sabah saatlerinde meydana gelen ve 2’si ağır 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili tutuklanan ve yaralı olması nedeniyle hastanede tedavi gören 22 yaşındaki Berk Sicimoğlu’nun gıyabında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede olayı anlatan polis, Pazartesi günü saat 01.00 civarında, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde 186 miligram alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçen 22 yaşındaki Berk Sicimoğlu’nun, yönetimindeki araç ile seyrettiği sırada Ağıllar çemberinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bordür taşlarına çarparak takla atıp, yol dışında tekerlekleri üzerinde durduğunu anlattı.

Polis, kaza sonucu yaralanan UN 212 plakalı araç sürücüsü Berk Sicimoğlu ve araçta yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki Berk Muzaffer Çomunoğlu, 26 yaşındaki Batuhan Aktaş ile 26 yaşındaki Mustafa Özdoğan’ın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıklarını söyledi.

Yaralıların sağlık durumlarını aktaran polis, Berk Sicimoğlu ve Berk Muzaffer Çomunoğlu’nun serviste, Batuhan Aktaş boyun kırığı teşhisi nedeniyle Beyin Cerrahi Servisinde, Mustafa Özdoğan ise beyin kanaması ve iç kanama teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti.

Avcı, araç sürücüsü Sicimoğlu ile ilgili soruşturmanın tamamlanabilmesi için 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının polis nezaretinde hastanede 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.