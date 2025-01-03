Zanlı firar etmeye çalıştı
Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde ölümlü kazadan dolayı yargılanan Afrikalı bir zanlı bugün mahkemeye çıkarılacağı sırada firar etme girişiminde bulundu.
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Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde ölümlü kazadan dolayı yargılanan Afrikalı bir zanlı bugün mahkemeye çıkarılacağı sırada firar etme girişiminde bulundu. Polisten kurtulup koşmaya başlayan zanlı, kısa süreli kovalamacının ardından yeniden tutuklandı.
Kovalamaca sırasında bir polis memuru elinden hafif şekilde yaralandı.
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